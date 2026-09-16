Монитор AOC 27" Q27G40E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738238
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
613.9х449.7х197.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х12
Вес, кг.
10
Описание товара Монитор AOC 27" Q27G40E
Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G40E [Q27G40E/60] – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
21
Габаритные размеры с подставкой
613.9х449.7х197.6 мм
Страна производитель
Китай
Раскройте мощь с помощью монитора AOC Q27G40E [Q27G40E/60] – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с дисплеем 27 дюймов и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика 0.5 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. Вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на высокий уровень.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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