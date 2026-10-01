Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 780 руб.
В наличии
Код товара: 630976
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
67х46х14
Вес, кг.
6
Описание товара Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Купить Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - по цене 15780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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