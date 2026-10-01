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Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)

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Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 1
Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 2
Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 3
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Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 5
Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 1
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 2
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 3
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 4
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 5
  • Монитор 27&#039;&#039; ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 780 руб. 
Начислим 253 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
15 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Размеры в упаковке, см
67х46х14
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)

Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания, защита зрения
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
144
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
Display Port, HDMI х 2
Развернуть
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Описание
Монитор Acer Nitro VG271UM (UM. HV1EE.301) - это устройство, разработанное специально для геймеров. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и разрешением 2560x1440 пикселей. Это обеспечивает четкое и яркое изображение, а также широкие углы обзора - 178 градусов по горизонтали и вертикали. Особенностью монитора является поддержка технологии FreeSync, которая обеспечивает плавность изображения и устраняет разрывы между кадрами. Время отклика составляет всего 0,5 мс, что позволяет избежать размытия изображения при быстром движении объектов.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301) - по цене 15780 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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