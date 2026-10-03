Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб.
В наличии
Код товара: 485593
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х42х14
Вес, кг.
6.2
Описание товара Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)
Исключительная чистота цвета под любым углом к экрану. IPS панель сохраняет чистоту цвета и детальность по всей площади экрана. Широкое поле зрения в 178? позволяет повысить продуктивность работы. При этом следует отметить, что точность передачи цветовых тонов остается неизменной даже если вы смотрите на экран под большим углом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PF
-
В наличииЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G40E
-
В наличииЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
-
В наличииЦена 14 850 руб.3713 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
-
В наличииЦена 15 150 руб.3788 руб. в СплитМонитор AOC 23.8" 24B3CA2
-
В наличииЦена 15 270 руб.3818 руб. в СплитМонитор Philips 23.8" 24B2U4301 черный IPS LED
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 15 370 руб.3843 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 15 640 руб.3910 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 15 800 руб.3950 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 920 руб.3980 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425H
Исключительная чистота цвета под любым углом к экрану. IPS панель сохраняет чистоту цвета и детальность по всей площади экрана. Широкое поле зрения в 178? позволяет повысить продуктивность работы. При этом следует отметить, что точность передачи цветовых тонов остается неизменной даже если вы смотрите на экран под большим углом.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI) - по цене 15260 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Samsung 27" F27T450FQI IPS LED Black (LF27T450FQIXCI)