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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738168
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Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)
Монитор MSI Modern MD2712P представлен в корпусе белого цвета с узкой рамкой и регулируемой настольной подставкой. Панель IPS диагональю 27 дюймов гарантирует четкость передачи деталей и натуральные оттенки с любого положения просмотра. Для защиты глаз реализована система EyesErgo. Она включает в себя функции подавления мерцания и фильтрации негативного синего излучения. Матовая поверхность исключает бликование экрана.
Подключение к источнику изображения выполняется по видеоразъему HDMI. Интерфейс USB-C может использоваться для передачи данных и подзарядки мобильных устройств. Два динамика мощностью по 3 Вт воспроизводят четкий насыщенный звук. Приложение Display Kit предлагает функции для настройки параметров монитора MSI Modern MD2712P. Положение экрана удобно регулируется благодаря подставке с возможностью изменения угла наклона, высоты, поворота и перевода в режим портретной ориентации.
Монитор MSI Modern MD2712P представлен в корпусе белого цвета с узкой рамкой и регулируемой настольной подставкой. Панель IPS диагональю 27 дюймов гарантирует четкость передачи деталей и натуральные оттенки с любого положения просмотра. Для защиты глаз реализована система EyesErgo. Она включает в себя функции подавления мерцания и фильтрации негативного синего излучения. Матовая поверхность исключает бликование экрана.
Подключение к источнику изображения выполняется по видеоразъему HDMI. Интерфейс USB-C может использоваться для передачи данных и подзарядки мобильных устройств. Два динамика мощностью по 3 Вт воспроизводят четкий насыщенный звук. Приложение Display Kit предлагает функции для настройки параметров монитора MSI Modern MD2712P. Положение экрана удобно регулируется благодаря подставке с возможностью изменения угла наклона, высоты, поворота и перевода в режим портретной ориентации.
Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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