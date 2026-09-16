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Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)

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Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738168
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х46х16
Вес, кг.
7.7

Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)

Монитор MSI Modern MD2712P представлен в корпусе белого цвета с узкой рамкой и регулируемой настольной подставкой. Панель IPS диагональю 27 дюймов гарантирует четкость передачи деталей и натуральные оттенки с любого положения просмотра. Для защиты глаз реализована система EyesErgo. Она включает в себя функции подавления мерцания и фильтрации негативного синего излучения. Матовая поверхность исключает бликование экрана. Подключение к источнику изображения выполняется по видеоразъему HDMI. Интерфейс USB-C может использоваться для передачи данных и подзарядки мобильных устройств. Два динамика мощностью по 3 Вт воспроизводят четкий насыщенный звук. Приложение Display Kit предлагает функции для настройки параметров монитора MSI Modern MD2712P. Положение экрана удобно регулируется благодаря подставке с возможностью изменения угла наклона, высоты, поворота и перевода в режим портретной ориентации.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" Modern MD2712PW (9S6-3PA49H-218)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI 1.4, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x413.3x200.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Modern MD2712P представлен в корпусе белого цвета с узкой рамкой и регулируемой настольной подставкой. Панель IPS диагональю 27 дюймов гарантирует четкость передачи деталей и натуральные оттенки с любого положения просмотра. Для защиты глаз реализована система EyesErgo. Она включает в себя функции подавления мерцания и фильтрации негативного синего излучения. Матовая поверхность исключает бликование экрана. Подключение к источнику изображения выполняется по видеоразъему HDMI. Интерфейс USB-C может использоваться для передачи данных и подзарядки мобильных устройств. Два динамика мощностью по 3 Вт воспроизводят четкий насыщенный звук. Приложение Display Kit предлагает функции для настройки параметров монитора MSI Modern MD2712P. Положение экрана удобно регулируется благодаря подставке с возможностью изменения угла наклона, высоты, поворота и перевода в режим портретной ориентации.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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