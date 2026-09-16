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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738285
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кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
611.5х367.64х78.68 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х48х19
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор AOC 27" C27G4ZXU 1500R
Монитор AOC C27G4ZXU с радиусом изогнутости панели 1500R обеспечивает комфортный просмотр и погружение в контент. На 27-дюймовом экране VA с разрешением 1920x1080 пикселей передается четкая картинка с яркими и естественными оттенками. Технология расширенного динамического диапазона HDR10 делает цвета насыщенными и глубокими. Технологии фильтрации синего света Low Blue Light и устранения мерцания Flicker Free защищают глаза от негативного воздействия. Матовое покрытие экрана исключает блики от источников света.
Благодаря частоте обновления 280 Гц динамичная графика воспроизводится плавно. В мониторе AOC C27G4ZXU предусмотрены разъемы DisplayPort и HDMI для подключения к устройствам изображения, а также выход на наушники. Гибкая конструкция стойки дает возможность настраивать положение просмотра за счет изменения угла наклона, высоты и поворота.
кабель USB Type-B - USB Type-A, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
280
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium Pro
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
611.5х367.64х78.68 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC C27G4ZXU с радиусом изогнутости панели 1500R обеспечивает комфортный просмотр и погружение в контент. На 27-дюймовом экране VA с разрешением 1920x1080 пикселей передается четкая картинка с яркими и естественными оттенками. Технология расширенного динамического диапазона HDR10 делает цвета насыщенными и глубокими. Технологии фильтрации синего света Low Blue Light и устранения мерцания Flicker Free защищают глаза от негативного воздействия. Матовое покрытие экрана исключает блики от источников света.
Благодаря частоте обновления 280 Гц динамичная графика воспроизводится плавно. В мониторе AOC C27G4ZXU предусмотрены разъемы DisplayPort и HDMI для подключения к устройствам изображения, а также выход на наушники. Гибкая конструкция стойки дает возможность настраивать положение просмотра за счет изменения угла наклона, высоты и поворота.
Монитор AOC 27" C27G4ZXU 1500R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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