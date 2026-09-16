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Монитор Dell 23,8" P2425H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dell 23,8" P2425H

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Dell 23,8&quot; P2425H - фото 1
  • Монитор Dell 23,8&quot; P2425H - фото 2
  • Монитор Dell 23,8&quot; P2425H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738277
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
8
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.7
Габаритные размеры с подставкой
539 x 364 x 182
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х17
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор Dell 23,8" P2425H

Основным преимуществом данной модели является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость изображения, широкие углы обзора и точную передачу цветов. Благодаря битности матрицы 8 бит и подсветке матрицы WLED, вы получите насыщенные и реалистичные цвета на экране. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться качественным изображением и удобным рабочим пространством. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное зрительное восприятие. Монитор Dell 24" P2425H оснащен креплением на стену VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и создать оптимальное рабочее пространство. Подключайте свои устройства с помощью разъемов HDMI 1.4 и наслаждайтесь высоким качеством изображения. Блок питания встроенный, что делает монитор более компактным и удобным в использовании. Высокое качество сборки и надежность бренда Dell обеспечат вам долгую и бесперебойную работу монитора.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Dell 23,8" P2425H




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
8
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
11.7
Габаритные размеры с подставкой
539 x 364 x 182
Страна производитель
Китай
Описание
Основным преимуществом данной модели является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость изображения, широкие углы обзора и точную передачу цветов. Благодаря битности матрицы 8 бит и подсветке матрицы WLED, вы получите насыщенные и реалистичные цвета на экране. Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться качественным изображением и удобным рабочим пространством. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное зрительное восприятие. Монитор Dell 24" P2425H оснащен креплением на стену VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и создать оптимальное рабочее пространство. Подключайте свои устройства с помощью разъемов HDMI 1.4 и наслаждайтесь высоким качеством изображения. Блок питания встроенный, что делает монитор более компактным и удобным в использовании. Высокое качество сборки и надежность бренда Dell обеспечат вам долгую и бесперебойную работу монитора.


Теги товара: с hdmi
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Отзывы


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