Монитор Dell 23,8" P2425H

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738277
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Основным преимуществом данной модели является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость изображения, широкие углы обзора и точную передачу цветов. Благодаря битности матрицы 8 бит и подсветке матрицы WLED, вы получите насыщенные и реалистичные цвета на экране.
Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться качественным изображением и удобным рабочим пространством. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное зрительное восприятие.
Монитор Dell 24" P2425H оснащен креплением на стену VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и создать оптимальное рабочее пространство. Подключайте свои устройства с помощью разъемов HDMI 1.4 и наслаждайтесь высоким качеством изображения.
Блок питания встроенный, что делает монитор более компактным и удобным в использовании. Высокое качество сборки и надежность бренда Dell обеспечат вам долгую и бесперебойную работу монитора.
Основным преимуществом данной модели является тип матрицы IPS, который обеспечивает высокую четкость изображения, широкие углы обзора и точную передачу цветов. Благодаря битности матрицы 8 бит и подсветке матрицы WLED, вы получите насыщенные и реалистичные цвета на экране.
Широкоформатный монитор с разрешением 1920x1080 (16:9) позволит вам наслаждаться качественным изображением и удобным рабочим пространством. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное зрительное восприятие.
Монитор Dell 24" P2425H оснащен креплением на стену VESA 100 x 100 мм, что позволяет установить его в удобном для вас месте и создать оптимальное рабочее пространство. Подключайте свои устройства с помощью разъемов HDMI 1.4 и наслаждайтесь высоким качеством изображения.
Блок питания встроенный, что делает монитор более компактным и удобным в использовании. Высокое качество сборки и надежность бренда Dell обеспечат вам долгую и бесперебойную работу монитора.
Монитор Dell 23,8" P2425H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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