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Монитор AOC 23.8" Q24P2Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23.8" Q24P2Q

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Монитор AOC 23.8&quot; Q24P2Q
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
13 860 руб.  27 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407492
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х10
Вес, кг.
4.7

Описание товара Монитор AOC 23.8" Q24P2Q

Монитор AOC предоставляет пользователю оптимальное сочетание качества изображения и функциональности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Дисплей диагональю 23,8 дюйма изготовлен на базе матрицы IPS, что обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц делают его подходящим для плавного воспроизведения динамичных сцен, что будет полезно как геймерам, так и любителям кино. Максимальное разрешение 2560x1440 позволяет увидеть больше деталей и делать работу с графикой и медиа еще более продуктивной. Антибликовое покрытие экрана снижает нагрузку на глаза, предотвращая появление бликов при ярком освещении. Встроенный блок питания сохраняет пространство на рабочем месте, а наличие USB-концентратора добавляет удобства для подключения периферийных устройств. Монитор AOC также оснащен регулировкой по высоте, что позволяет каждому пользователю настроить его положение для максимального комфорта при длительной работе. Его классический плоский экран с соотношением сторон 16:9 подходит для просмотра фильмов и работы с документами, а встроенные функции обеспечивают надежную и бесперебойную работу. Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и современное решение для дома или офиса.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23.8" Q24P2Q




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, аудиовход
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC предоставляет пользователю оптимальное сочетание качества изображения и функциональности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Дисплей диагональю 23,8 дюйма изготовлен на базе матрицы IPS, что обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц делают его подходящим для плавного воспроизведения динамичных сцен, что будет полезно как геймерам, так и любителям кино. Максимальное разрешение 2560x1440 позволяет увидеть больше деталей и делать работу с графикой и медиа еще более продуктивной. Антибликовое покрытие экрана снижает нагрузку на глаза, предотвращая появление бликов при ярком освещении. Встроенный блок питания сохраняет пространство на рабочем месте, а наличие USB-концентратора добавляет удобства для подключения периферийных устройств. Монитор AOC также оснащен регулировкой по высоте, что позволяет каждому пользователю настроить его положение для максимального комфорта при длительной работе. Его классический плоский экран с соотношением сторон 16:9 подходит для просмотра фильмов и работы с документами, а встроенные функции обеспечивают надежную и бесперебойную работу. Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и современное решение для дома или офиса.


Теги товара: с hdmi, с колонками
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Отзывы


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