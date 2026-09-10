Монитор AOC 23.8" Q24P2Q
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23.8" Q24P2Q
Монитор AOC предоставляет пользователю оптимальное сочетание качества изображения и функциональности, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Дисплей диагональю 23,8 дюйма изготовлен на базе матрицы IPS, что обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора — 178° по вертикали и горизонтали. Время отклика в 4 мс и частота обновления 75 Гц делают его подходящим для плавного воспроизведения динамичных сцен, что будет полезно как геймерам, так и любителям кино. Максимальное разрешение 2560x1440 позволяет увидеть больше деталей и делать работу с графикой и медиа еще более продуктивной. Антибликовое покрытие экрана снижает нагрузку на глаза, предотвращая появление бликов при ярком освещении. Встроенный блок питания сохраняет пространство на рабочем месте, а наличие USB-концентратора добавляет удобства для подключения периферийных устройств. Монитор AOC также оснащен регулировкой по высоте, что позволяет каждому пользователю настроить его положение для максимального комфорта при длительной работе. Его классический плоский экран с соотношением сторон 16:9 подходит для просмотра фильмов и работы с документами, а встроенные функции обеспечивают надежную и бесперебойную работу. Этот монитор станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и современное решение для дома или офиса.
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Теги товара: с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
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