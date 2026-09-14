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Монитор Acer 27'' SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) - фото 1
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Монитор Acer 27&#039;&#039; SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739179
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
614х452х224 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Монитор Acer 27'' SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011)

Современный монитор Acer SA272UG0bmiipx с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560x1440) подарит вам кристально четкое изображение с насыщенными цветами и глубокими деталями. Благодаря IPS-матрице и матовой поверхности экрана вы получите реалистичную картинку без бликов, которая останется комфортной для глаз даже при длительном использовании. Этот широкоформатный монитор с соотношением сторон 16:9 идеально подойдет для офисных задач, графического дизайна, просмотра фильмов и динамичных игр. Яркость 250 кд/м? и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают отличную видимость в любых условиях освещения, а поддержка HDR10 раскрывает новые уровни детализации в тенях и светлых участках изображения. Вы сможете наслаждаться кинематографичным качеством картинки с плавными переходами между оттенками и естественной цветопередачей. Углы обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяют смотреть на экран под любым углом без потери качества изображения – идеально для командной работы или совместного просмотра контента. Для любителей игр этот монитор станет отличным выбором благодаря времени отклика 4 мс и частоте обновления 120 Гц. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и минимизируя задержки ввода. Вы получите плавный геймплей без артефактов даже в самых динамичных сценах. Модель оснащена удобными разъемами, включая два HDMI 2.0 и DisplayPort, что позволяет легко подключать ПК, ноутбук, игровую консоль или мультимедийное устройство. Выход на наушники дает возможность использовать гарнитуру без лишних проводов, а встроенные динамики обеспечат качественный звук, если под рукой нет внешней аудиосистемы. Эргономичный дизайн монитора с тонкими рамками и черным корпусом гармонично впишется в любой интерьер. Крепление VESA 75?75 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн для создания комфортного рабочего или игрового пространства. Внешний блок питания снижает нагрузку на конструкцию, делая монитор еще более компактным и удобным в размещении.

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
48
Габаритные размеры с подставкой
614х452х224 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Современный монитор Acer SA272UG0bmiipx с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560x1440) подарит вам кристально четкое изображение с насыщенными цветами и глубокими деталями. Благодаря IPS-матрице и матовой поверхности экрана вы получите реалистичную картинку без бликов, которая останется комфортной для глаз даже при длительном использовании. Этот широкоформатный монитор с соотношением сторон 16:9 идеально подойдет для офисных задач, графического дизайна, просмотра фильмов и динамичных игр. Яркость 250 кд/м? и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают отличную видимость в любых условиях освещения, а поддержка HDR10 раскрывает новые уровни детализации в тенях и светлых участках изображения. Вы сможете наслаждаться кинематографичным качеством картинки с плавными переходами между оттенками и естественной цветопередачей. Углы обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяют смотреть на экран под любым углом без потери качества изображения – идеально для командной работы или совместного просмотра контента. Для любителей игр этот монитор станет отличным выбором благодаря времени отклика 4 мс и частоте обновления 120 Гц. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и минимизируя задержки ввода. Вы получите плавный геймплей без артефактов даже в самых динамичных сценах. Модель оснащена удобными разъемами, включая два HDMI 2.0 и DisplayPort, что позволяет легко подключать ПК, ноутбук, игровую консоль или мультимедийное устройство. Выход на наушники дает возможность использовать гарнитуру без лишних проводов, а встроенные динамики обеспечат качественный звук, если под рукой нет внешней аудиосистемы. Эргономичный дизайн монитора с тонкими рамками и черным корпусом гармонично впишется в любой интерьер. Крепление VESA 75?75 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн для создания комфортного рабочего или игрового пространства. Внешний блок питания снижает нагрузку на конструкцию, делая монитор еще более компактным и удобным в размещении.
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Отзывы


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