Описание товара Монитор Acer 27'' SA272UG0bmiipx (UM.HS2CD.011)

Современный монитор Acer SA272UG0bmiipx с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD (2560x1440) подарит вам кристально четкое изображение с насыщенными цветами и глубокими деталями. Благодаря IPS-матрице и матовой поверхности экрана вы получите реалистичную картинку без бликов, которая останется комфортной для глаз даже при длительном использовании. Этот широкоформатный монитор с соотношением сторон 16:9 идеально подойдет для офисных задач, графического дизайна, просмотра фильмов и динамичных игр. Яркость 250 кд/м? и динамическая контрастность 100 000 000:1 обеспечивают отличную видимость в любых условиях освещения, а поддержка HDR10 раскрывает новые уровни детализации в тенях и светлых участках изображения. Вы сможете наслаждаться кинематографичным качеством картинки с плавными переходами между оттенками и естественной цветопередачей. Углы обзора 178° по вертикали и горизонтали позволяют смотреть на экран под любым углом без потери качества изображения – идеально для командной работы или совместного просмотра контента. Для любителей игр этот монитор станет отличным выбором благодаря времени отклика 4 мс и частоте обновления 120 Гц. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и минимизируя задержки ввода. Вы получите плавный геймплей без артефактов даже в самых динамичных сценах. Модель оснащена удобными разъемами, включая два HDMI 2.0 и DisplayPort, что позволяет легко подключать ПК, ноутбук, игровую консоль или мультимедийное устройство. Выход на наушники дает возможность использовать гарнитуру без лишних проводов, а встроенные динамики обеспечат качественный звук, если под рукой нет внешней аудиосистемы. Эргономичный дизайн монитора с тонкими рамками и черным корпусом гармонично впишется в любой интерьер. Крепление VESA 75?75 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн для создания комфортного рабочего или игрового пространства. Внешний блок питания снижает нагрузку на конструкцию, делая монитор еще более компактным и удобным в размещении.