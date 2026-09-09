Top.Mail.Ru
Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 1
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 2
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 3
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 4
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 5
Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 1
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 2
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 3
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 4
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 5
  • Монитор AOC LCD 23.8&#039;&#039; [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216901
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х41х16
Вес, кг.
4.7

Описание товара Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)

Монитор AOC с диагональю экрана 23,8 дюйма - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS матрицей, этот монитор обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. Благодаря антибликовому покрытию экрана, вы сможете комфортно работать при любом уровне освещенности, не напрягая глаза. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 делают этот монитор идеальным для просмотра фильмов и серфинга в интернете. Благодаря частоте обновления 60 Гц и времени отклика в 5 мс, монитор обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей активного отдыха. Монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими качественный звук без необходимости подключения внешней акустики. Для более интимного погружения в мир аудио предусмотрен выход на наушники. Благодаря наличию USB-концентратора, подключение дополнительных устройств становится еще проще. Подключение к компьютеру и другим устройствам осуществляется через разъем HDMI, обеспечивая удобство и универсальность использования. Компактный и прочный дизайн монитора способствует его легкой интеграции в любое рабочее пространство, а благодаря стандарту крепления VESA 100x100, его можно легко и быстро установить на стену или подставку. Вес монитора вместе с подставкой составляет 4,6 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Монитор AOC – это сочетание стиля, технологии и удобства, созданное для пользователей, стремящихся к лучшему.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
5
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Развернуть
Разъем HDMI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC с диагональю экрана 23,8 дюйма - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Оснащенный IPS матрицей, этот монитор обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора, что делает его подходящим как для работы, так и для развлечений. Благодаря антибликовому покрытию экрана, вы сможете комфортно работать при любом уровне освещенности, не напрягая глаза. Максимальное разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 делают этот монитор идеальным для просмотра фильмов и серфинга в интернете. Благодаря частоте обновления 60 Гц и времени отклика в 5 мс, монитор обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для геймеров и любителей активного отдыха. Монитор оснащен встроенными динамиками, обеспечивающими качественный звук без необходимости подключения внешней акустики. Для более интимного погружения в мир аудио предусмотрен выход на наушники. Благодаря наличию USB-концентратора, подключение дополнительных устройств становится еще проще. Подключение к компьютеру и другим устройствам осуществляется через разъем HDMI, обеспечивая удобство и универсальность использования. Компактный и прочный дизайн монитора способствует его легкой интеграции в любое рабочее пространство, а благодаря стандарту крепления VESA 100x100, его можно легко и быстро установить на стену или подставку. Вес монитора вместе с подставкой составляет 4,6 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Монитор AOC – это сочетание стиля, технологии и удобства, созданное для пользователей, стремящихся к лучшему.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...