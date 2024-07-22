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Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)

1 Отзывы
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Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 1
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 2
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 3
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 4
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 5
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 6
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 7
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 8
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 9
Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA, HDMI, DisplayPort
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 7
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 8
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 9
  • Монитор Asus 27&quot; Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579163
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA, HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х60х20
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)

Монитор Asus представляет собой идеальное сочетание качества изображения и функциональности. Оснащенный 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Частота обновления 75 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор подходящим для динамичных сцен и игр, обеспечивая гладкое изображение без размытия. Присутствие USB-концентратора расширяет возможности подключения и упрощает организацию рабочего пространства. Дополнительно монитор оборудован встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться аудио без необходимости подключения внешних акустических систем. Вес с подставкой составляет 6,8 кг, что делает его достаточно устойчивым на рабочем столе. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко устанавливать монитор на стену или крепежную стойку, что может быть удобно для экономии рабочего пространства. Этот монитор от Asus представляет собой превосходное сочетание технологий и характеристик для широкого спектра задач.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370)

Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте
Комплектация
монитор, комплект проводов, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
VGA, HDMI, DisplayPort
Развернуть
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Asus представляет собой идеальное сочетание качества изображения и функциональности. Оснащенный 27-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, этот монитор обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений. Частота обновления 75 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор подходящим для динамичных сцен и игр, обеспечивая гладкое изображение без размытия. Присутствие USB-концентратора расширяет возможности подключения и упрощает организацию рабочего пространства. Дополнительно монитор оборудован встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться аудио без необходимости подключения внешних акустических систем. Вес с подставкой составляет 6,8 кг, что делает его достаточно устойчивым на рабочем столе. Стандарт крепления VESA 100x100 позволяет легко устанавливать монитор на стену или крепежную стойку, что может быть удобно для экономии рабочего пространства. Этот монитор от Asus представляет собой превосходное сочетание технологий и характеристик для широкого спектра задач.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер) высота регулируется, картинка приятная, яркая, всё замечательно


Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB-W (90LM06H4-B01370) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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