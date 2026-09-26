Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
Монитор Philips с диагональю экрана 27 дюймов предлагает отличные возможности для работы и развлечений. С матовым покрытием экрана и IPS-матрицей он обеспечивает великолепные углы обзора и точность передачи цвета. Максимальное разрешение 1920x1080 и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и яркое изображение, а частота обновления 75 Гц обеспечивает плавность движений в динамичных сценах. Благодаря яркости в 250 кд/м? картинка на экране остается насыщенной даже в хорошо освещенных помещениях. Этот монитор также оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительной акустической системе, и удобным USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Время отклика всего 4 мс способствует комфортной работе и уменьшает размытие изображения в играх и видео. Монитор поддерживает стандарт VESA, что позволяет легко монтировать его на стену или стойку. В комплекте идет устойчивая подставка, а общий вес устройства с подставкой составляет 6,05 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по вашему рабочему пространству. Philips продолжает совершенствовать технологии, чтобы создать идеальный дисплей для дома и офиса.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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