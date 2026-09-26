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Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)

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Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 1
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 2
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 3
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 4
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 5
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 6
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 272S1M Black (272S1M/00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 480 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)
13 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х20
Вес, кг.
6

Описание товара Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)

Монитор Philips с диагональю экрана 27 дюймов предлагает отличные возможности для работы и развлечений. С матовым покрытием экрана и IPS-матрицей он обеспечивает великолепные углы обзора и точность передачи цвета. Максимальное разрешение 1920x1080 и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и яркое изображение, а частота обновления 75 Гц обеспечивает плавность движений в динамичных сценах. Благодаря яркости в 250 кд/м? картинка на экране остается насыщенной даже в хорошо освещенных помещениях. Этот монитор также оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительной акустической системе, и удобным USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Время отклика всего 4 мс способствует комфортной работе и уменьшает размытие изображения в играх и видео. Монитор поддерживает стандарт VESA, что позволяет легко монтировать его на стену или стойку. В комплекте идет устойчивая подставка, а общий вес устройства с подставкой составляет 6,05 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по вашему рабочему пространству. Philips продолжает совершенствовать технологии, чтобы создать идеальный дисплей для дома и офиса.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips с диагональю экрана 27 дюймов предлагает отличные возможности для работы и развлечений. С матовым покрытием экрана и IPS-матрицей он обеспечивает великолепные углы обзора и точность передачи цвета. Максимальное разрешение 1920x1080 и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и яркое изображение, а частота обновления 75 Гц обеспечивает плавность движений в динамичных сценах. Благодаря яркости в 250 кд/м? картинка на экране остается насыщенной даже в хорошо освещенных помещениях. Этот монитор также оснащен встроенными динамиками, что избавляет от необходимости в дополнительной акустической системе, и удобным USB-концентратором для подключения периферийных устройств. Время отклика всего 4 мс способствует комфортной работе и уменьшает размытие изображения в играх и видео. Монитор поддерживает стандарт VESA, что позволяет легко монтировать его на стену или стойку. В комплекте идет устойчивая подставка, а общий вес устройства с подставкой составляет 6,05 кг, что делает его достаточно мобильным для перемещения по вашему рабочему пространству. Philips продолжает совершенствовать технологии, чтобы создать идеальный дисплей для дома и офиса.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Philips 27" 272S1M Black (272S1M/00) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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