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Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black

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Монитор AOC 23.8&quot; 24P2Q Black - фото 2
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Монитор AOC 23.8&quot; 24P2Q Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
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  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2Q Black - фото 2
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2Q Black - фото 3
  • Монитор AOC 23.8&quot; 24P2Q Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407393
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
63х51х16
Вес, кг.
7.52

Описание товара Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black

Монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, широкими углами обзора 178°/178° и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Этот дисплей нацелен на современные предприятия, которые стремятся к повышению производительности. Модель оснащена концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP. Преимуществами монитора являются режим Low Blue и технология Flicker-Free, а также возможность регулировки положения, изменения наклона и поворота, переворот.



Теги товара: с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
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Стандарт крепления VESA
100x100
Описание
Монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, широкими углами обзора 178°/178° и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Этот дисплей нацелен на современные предприятия, которые стремятся к повышению производительности. Модель оснащена концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP. Преимуществами монитора являются режим Low Blue и технология Flicker-Free, а также возможность регулировки положения, изменения наклона и поворота, переворот.


Теги товара: с hdmi, с колонками
Самовывоз
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Отзывы


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