Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
63х51х16
Вес, кг.
7.52
Описание товара Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black
Монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, широкими углами обзора 178°/178° и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Этот дисплей нацелен на современные предприятия, которые стремятся к повышению производительности. Модель оснащена концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP. Преимуществами монитора являются режим Low Blue и технология Flicker-Free, а также возможность регулировки положения, изменения наклона и поворота, переворот.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
Наклон экрана - -5°~35°, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 50000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
4
Разъемы
VGA (D-Sub), DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
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Стандарт крепления VESA
100x100
Монитор 24P2C оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD, широкими углами обзора 178°/178° и элегантной трехсторонней безрамной конструкцией. Этот дисплей нацелен на современные предприятия, которые стремятся к повышению производительности. Модель оснащена концентратором USB 3.2 и разъемами VGA, DVI, HDMI и DP. Преимуществами монитора являются режим Low Blue и технология Flicker-Free, а также возможность регулировки положения, изменения наклона и поворота, переворот.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Монитор AOC 23.8" 24P2Q Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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