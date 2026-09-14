Описание товара Монитор LG 31,5" 32U631A-B

Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором LG 32U631A-B. Его впечатляющая 32-дюймовая диагональ на матрице IPS открывает безграничные возможности для работы, творчества и развлечений. Это ваш персональный портал в мир кристально четкого изображения, где каждый пиксель играет свою роль. Благодаря разрешению Quad HD (2560x1440) вы получаете исключительную плотность пикселей, что делает картинку невероятно гладкой и детализированной. Вы увидите мельчайшие нюансы в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную четкость в любимых играх и фильмах, избегая излишней нагрузки на систему, которую создают модели 4K. Мощь современных технологий заключена в элегантном черном корпусе. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя продуктивно работать даже в ярко освещенном помещении. Технология IPS гарантирует превосходную цветопередачу и невероятно широкие углы обзора — до 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Цвета остаются насыщенными и точными, даже если вы смотрите на экран сбоку. 99% охват цветового пространства sRGB обеспечивает реалистичное и соответствие оттенков, что критически важно для дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит цветовую точность. А поддержка HDR10 добавляет картинке глубины, делая темные участки еще темнее, а светлые — ярче, для по-настоящему кинематографичного опыта. Этот монитор создан для тех, кто ценит динамику. Высокая частота обновления 100 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, что особенно заметно в быстро развивающихся играх и при просмотре динамичных видео. Технология Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, позволяя вам реагировать на события в игре мгновенно, а функция Black Stabilizer подсвечивает затемненные участки на экране, чтобы вы могли легко обнаружить противника, прячущегося в тени. Время отклика 5 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться без размытия и шлейфов.