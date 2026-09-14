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Монитор LG 31,5" 32U631A-B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 31,5" 32U631A-B

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 1
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 2
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 3
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 4
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 5
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 6
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 7
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 8
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 9
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 10
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 11
  • Монитор LG 31,5&quot; 32U631A-B - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739185
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона, расширенный динамический диапазон (HDR),безрамочный дизайн, отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29
Габаритные размеры с подставкой
714 x 513 x 235 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х59х16
Вес, кг.
8.8

Описание товара Монитор LG 31,5" 32U631A-B

Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором LG 32U631A-B. Его впечатляющая 32-дюймовая диагональ на матрице IPS открывает безграничные возможности для работы, творчества и развлечений. Это ваш персональный портал в мир кристально четкого изображения, где каждый пиксель играет свою роль. Благодаря разрешению Quad HD (2560x1440) вы получаете исключительную плотность пикселей, что делает картинку невероятно гладкой и детализированной. Вы увидите мельчайшие нюансы в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную четкость в любимых играх и фильмах, избегая излишней нагрузки на систему, которую создают модели 4K. Мощь современных технологий заключена в элегантном черном корпусе. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя продуктивно работать даже в ярко освещенном помещении. Технология IPS гарантирует превосходную цветопередачу и невероятно широкие углы обзора — до 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Цвета остаются насыщенными и точными, даже если вы смотрите на экран сбоку. 99% охват цветового пространства sRGB обеспечивает реалистичное и соответствие оттенков, что критически важно для дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит цветовую точность. А поддержка HDR10 добавляет картинке глубины, делая темные участки еще темнее, а светлые — ярче, для по-настоящему кинематографичного опыта. Этот монитор создан для тех, кто ценит динамику. Высокая частота обновления 100 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, что особенно заметно в быстро развивающихся играх и при просмотре динамичных видео. Технология Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, позволяя вам реагировать на события в игре мгновенно, а функция Black Stabilizer подсвечивает затемненные участки на экране, чтобы вы могли легко обнаружить противника, прячущегося в тени. Время отклика 5 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться без размытия и шлейфов.



Теги товара: большие

Отзывы о товаре Монитор LG 31,5" 32U631A-B




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона, расширенный динамический диапазон (HDR),безрамочный дизайн, отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI
Диагональ экрана, дюйм
31.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
29
Габаритные размеры с подставкой
714 x 513 x 235 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной детализации и комфорта с монитором LG 32U631A-B. Его впечатляющая 32-дюймовая диагональ на матрице IPS открывает безграничные возможности для работы, творчества и развлечений. Это ваш персональный портал в мир кристально четкого изображения, где каждый пиксель играет свою роль. Благодаря разрешению Quad HD (2560x1440) вы получаете исключительную плотность пикселей, что делает картинку невероятно гладкой и детализированной. Вы увидите мельчайшие нюансы в фотографиях, тончайшие линии в чертежах и максимальную четкость в любимых играх и фильмах, избегая излишней нагрузки на систему, которую создают модели 4K. Мощь современных технологий заключена в элегантном черном корпусе. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя продуктивно работать даже в ярко освещенном помещении. Технология IPS гарантирует превосходную цветопередачу и невероятно широкие углы обзора — до 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали. Цвета остаются насыщенными и точными, даже если вы смотрите на экран сбоку. 99% охват цветового пространства sRGB обеспечивает реалистичное и соответствие оттенков, что критически важно для дизайнеров, фотографов и всех, кто ценит цветовую точность. А поддержка HDR10 добавляет картинке глубины, делая темные участки еще темнее, а светлые — ярче, для по-настоящему кинематографичного опыта. Этот монитор создан для тех, кто ценит динамику. Высокая частота обновления 100 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, что особенно заметно в быстро развивающихся играх и при просмотре динамичных видео. Технология Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, позволяя вам реагировать на события в игре мгновенно, а функция Black Stabilizer подсвечивает затемненные участки на экране, чтобы вы могли легко обнаружить противника, прячущегося в тени. Время отклика 5 мс гарантирует, что даже самые быстрые сцены будут отображаться без размытия и шлейфов.


Теги товара: большие
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Отзывы


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