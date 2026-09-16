Монитор Philips 27" 27E1N1800A/01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738199
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27.24
Габаритные размеры с подставкой
613х465х211 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х14
Вес, кг.
9.6
Описание товара Монитор Philips 27" 27E1N1800A/01
Монитор Philips 1000 series 27E1N1800A имеет широкоформатный 27-дюймовый IPS-дисплей с 4К-разрешением, который обеспечивает четкую и детализированную картинку, а также обладает широкими углами обзора и отличается точной цветопередачей. Благодаря поддержке функции HDR10 изображение выглядит еще более реалистичным. С такими характеристиками экран подойдет для самых разных сценариев использования: от выполнения офисных задач, интернет-серфинга и просмотра фильмов до работы в профессиональных приложениях для редактирования фото или видеомонтажа.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI 2.0, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27.24
Габаритные размеры с подставкой
613х465х211 мм
Страна производитель
Китай
Монитор Philips 1000 series 27E1N1800A имеет широкоформатный 27-дюймовый IPS-дисплей с 4К-разрешением, который обеспечивает четкую и детализированную картинку, а также обладает широкими углами обзора и отличается точной цветопередачей. Благодаря поддержке функции HDR10 изображение выглядит еще более реалистичным. С такими характеристиками экран подойдет для самых разных сценариев использования: от выполнения офисных задач, интернет-серфинга и просмотра фильмов до работы в профессиональных приложениях для редактирования фото или видеомонтажа.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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