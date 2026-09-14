Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27" CB272UGbmiiprx (UM.HB2CD.G06)
Представляем монитор Acer CB272UGbmiiprx Vero — идеальный баланс производительности, чёткости и экологической ответственности для вашего рабочего места и отдыха. Его диагональ в двадцать семь дюймов с разрешением 2560 на 1440 пикселей открывает невероятно детализированную картину, где каждый элемент изображения остаётся кристально чистым, а широкий экран позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно или полностью погружаться в игровые миры. Сердцем этого монитора является высококачественная IPS-матрица с глубиной цвета восемь бит, способная отображать до 16,7 миллионов оттенков. Благодаря этому вы получаете насыщенные, реалистичные цвета и стабильную цветопередачу под любым углом — как по горизонтали, так и по вертикали обзор достигает впечатляющих 178 градусов. Матовая поверхность экрана надёжно гасит блики, позволяя сосредоточиться на контенте даже в ярко освещённой комнате. А поддержка технологии HDR10 добавляет изображению глубины, расширяя динамический диапазон и делая тени более проработанными, а светлые участки — более яркими. Для плавности, которая важна в динамичных играх и при просмотре видео, монитор предлагает частоту обновления 120 герц и молниеносное время отклика в одну миллисекунду. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует кадры монитора с вашей видеокартой, полностью устраняя разрывание картинки и рывки. Высокая яркость в 350 кандел на квадратный метр и контрастность 1500 к одному, дополненная динамической контрастностью, гарантируют сочное и выразительное изображение в любой сцене. Забота о вашем комфорте и здоровье лежит в основе разработки. Монитор оснащён встроенным фильтром синего света и полностью лишён мерцания подсветки благодаря технологии Flicker-free, что значительно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Эргономичная подставка обеспечивает максимальную гибкость настройки: вы можете регулировать высоту экрана в диапазоне до 165 миллиметров, наклонять его на угол от минус пяти до плюс тридцати пяти градусов и даже повернуть на 90 градусов для работы с портретным контентом. При необходимости монитор можно установить на кронштейн с помощью стандартного крепления VESA 100 на 100 миллиметров.
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Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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