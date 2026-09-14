Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)
Монитор MSI MAG 275QF черного цвета получил экран диагональю 27” с разрешением 2560x1440 и технологией адаптивной синхронизацией кадров Adaptive-Sync, который воспроизводит динамичные сцены в видео и играх плавно и без разрывов, это делает модель подходящей для геймеров и для тех, кто работает с графикой. Монитор MSI MAG 275QF получил базовый набор интерфейсов — порты DisplayPort, HDMI для подключения компьютера, ноутбука, игровой приставки, телевизора, а также аудиовыход для подсоединения игровой гарнитуры и обычных наушников. Технология Flicker Free снижает мерцание и защищает глаза от переутомления, а алгоритмы Low Blue Light отфильтровывают синее свечение, которое негативно влияет на зрение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
-
В наличииЦена 16 280 руб.4070 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4U
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425H
-
В наличииЦена 16 850 руб.4213 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PA
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4SXU
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)