Top.Mail.Ru
Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738167
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
расширенный динамический диапазон
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
611.5x439.1x249.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х15
Вес, кг.
6.8

Описание товара Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)

Монитор MSI MAG 275QF черного цвета получил экран диагональю 27” с разрешением 2560x1440 и технологией адаптивной синхронизацией кадров Adaptive-Sync, который воспроизводит динамичные сцены в видео и играх плавно и без разрывов, это делает модель подходящей для геймеров и для тех, кто работает с графикой. Монитор MSI MAG 275QF получил базовый набор интерфейсов — порты DisplayPort, HDMI для подключения компьютера, ноутбука, игровой приставки, телевизора, а также аудиовыход для подсоединения игровой гарнитуры и обычных наушников. Технология Flicker Free снижает мерцание и защищает глаза от переутомления, а алгоритмы Low Blue Light отфильтровывают синее свечение, которое негативно влияет на зрение.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Особенности
расширенный динамический диапазон
Комплектация
монитор, комплект проводов, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
5000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b x2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
611.5x439.1x249.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MAG 275QF черного цвета получил экран диагональю 27” с разрешением 2560x1440 и технологией адаптивной синхронизацией кадров Adaptive-Sync, который воспроизводит динамичные сцены в видео и играх плавно и без разрывов, это делает модель подходящей для геймеров и для тех, кто работает с графикой. Монитор MSI MAG 275QF получил базовый набор интерфейсов — порты DisplayPort, HDMI для подключения компьютера, ноутбука, игровой приставки, телевизора, а также аудиовыход для подсоединения игровой гарнитуры и обычных наушников. Технология Flicker Free снижает мерцание и защищает глаза от переутомления, а алгоритмы Low Blue Light отфильтровывают синее свечение, которое негативно влияет на зрение.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" MAG 275CQF E18 1500R (9S6-3CE91H-022) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...