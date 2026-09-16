Монитор AOC 27" Q27E4U
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738236
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
616х549х222 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х47х13
Вес, кг.
8.7
Описание товара Монитор AOC 27" Q27E4U
27-дюймовый QHD-монитор Q27E4U обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей и плавную частоту обновления 120 Гц для бесперебойной работы. Наслаждайтесь эргономичным комфортом благодаря регулируемой по высоте подставке и берегите глаза с помощью аппаратной технологии защиты от синего света. Созданный для надежности и длительного использования, Q27E4U поставляется с впечатляющей 5-летней гарантией, что делает его идеальным выбором для повседневной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, USB Type-A х 4 шт, USB Type-B х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
31
Габаритные размеры с подставкой
616х549х222 мм
Страна производитель
Китай
27-дюймовый QHD-монитор Q27E4U обеспечивает потрясающее разрешение 2560x1440 пикселей и плавную частоту обновления 120 Гц для бесперебойной работы. Наслаждайтесь эргономичным комфортом благодаря регулируемой по высоте подставке и берегите глаза с помощью аппаратной технологии защиты от синего света. Созданный для надежности и длительного использования, Q27E4U поставляется с впечатляющей 5-летней гарантией, что делает его идеальным выбором для повседневной работы.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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