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Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый

1 Отзывы
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Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 1
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 2
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 3
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 4
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 5
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 6
Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 1
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 2
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 3
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 4
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 5
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 6
  • Монитор Asus 15.6&quot; Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491900
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
ослабление синего цвета
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
USB-концентратор
нет
Размеры в упаковке, см
44х15х10
Вес, кг.
2

Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый

15,6-дюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием и разрешением Full-HD в компактном корпусе. Встроенная подставка позволяет легко установить монитор в горизонтальной или вертикальной ориентации. Гибридный интерфейс: подача питания и видеосигнала по единому кабелю, подключение к разъему USB Type-C или Type-A. Технологии устранения мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TUV Rheinland. Эксклюзивная антибактериальная обработка защищает здоровье пользователя.

Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый

Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Использую в качестве 2-го монитор как на ПК, так и на ноутбуке. Вполне доволен. После загрузки ПО возможно подключение как к USB, так и к Thunderbolt, множество настроек и автоповорот.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Особенности
ослабление синего цвета
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
USB-концентратор
нет
Описание
15,6-дюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием и разрешением Full-HD в компактном корпусе. Встроенная подставка позволяет легко установить монитор в горизонтальной или вертикальной ориентации. Гибридный интерфейс: подача питания и видеосигнала по единому кабелю, подключение к разъему USB Type-C или Type-A. Технологии устранения мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TUV Rheinland. Эксклюзивная антибактериальная обработка защищает здоровье пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Использую в качестве 2-го монитор как на ПК, так и на ноутбуке. Вполне доволен. После загрузки ПО возможно подключение как к USB, так и к Thunderbolt, множество настроек и автоповорот.


Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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