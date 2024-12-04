Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
ослабление синего цвета
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
USB-концентратор
нет
Размеры в упаковке, см
44х15х10
Вес, кг.
2
Описание товара Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый
15,6-дюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием и разрешением Full-HD в компактном корпусе. Встроенная подставка позволяет легко установить монитор в горизонтальной или вертикальной ориентации. Гибридный интерфейс: подача питания и видеосигнала по единому кабелю, подключение к разъему USB Type-C или Type-A. Технологии устранения мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TUV Rheinland. Эксклюзивная антибактериальная обработка защищает здоровье пользователя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
ослабление синего цвета
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
800 к 1
Частота обновления, Гц
60
Разъемы
DisplayPort
USB-концентратор
нет
15,6-дюймовый IPS-экран с антибликовым покрытием и разрешением Full-HD в компактном корпусе. Встроенная подставка позволяет легко установить монитор в горизонтальной или вертикальной ориентации. Гибридный интерфейс: подача питания и видеосигнала по единому кабелю, подключение к разъему USB Type-C или Type-A. Технологии устранения мерцания экрана и фильтрации синего света, сертифицированные лабораторией TUV Rheinland. Эксклюзивная антибактериальная обработка защищает здоровье пользователя.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Достоинства:
Комментарий:
Использую в качестве 2-го монитор как на ПК, так и на ноутбуке. Вполне доволен. После загрузки ПО возможно подключение как к USB, так и к Thunderbolt, множество настроек и автоповорот.
Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Asus 15.6" Portable MB16ACV (90LM0381-B01370) темно-серый
Достоинства:
Комментарий:
Использую в качестве 2-го монитор как на ПК, так и на ноутбуке. Вполне доволен. После загрузки ПО возможно подключение как к USB, так и к Thunderbolt, множество настроек и автоповорот.