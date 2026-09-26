Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016)
Монитор Acer — это идеальное сочетание функциональности и современного дизайна для комфортной работы и развлечений. Обладая диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует прекрасную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает изображение стабильным и не искажается при просмотре с различных углов. Монитор оснащен матовым покрытием экрана, что минимизирует блики и позволяет комфортно работать при любом освещении. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика всего 1 мс, он идеален для быстро меняющихся сцен, будь то в играх или фильмах, обеспечивая плавное отображение без задержек. Модель оборудована встроенными динамиками, которые избавляют от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором, упрощающим подключение периферийных устройств. Вес устройства с подставкой составляет 5,4 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет легко разместить монитор на стене или на кронштейне, что экономит место на рабочем столе. Это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный и многофункциональный монитор от надежного бренда Acer, способный удовлетворить все запросы пользователей.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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