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Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 2
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Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
1
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  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 3
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 4
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 5
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 6
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613114
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
кабель HDMI, шнур питания, краткое руководство, кабель USB Type-C, кабель USB 3.0
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х53х22
Вес, кг.
11.3

Описание товара Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016)

Монитор Acer — это идеальное сочетание функциональности и современного дизайна для комфортной работы и развлечений. Обладая диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует прекрасную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает изображение стабильным и не искажается при просмотре с различных углов. Монитор оснащен матовым покрытием экрана, что минимизирует блики и позволяет комфортно работать при любом освещении. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика всего 1 мс, он идеален для быстро меняющихся сцен, будь то в играх или фильмах, обеспечивая плавное отображение без задержек. Модель оборудована встроенными динамиками, которые избавляют от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором, упрощающим подключение периферийных устройств. Вес устройства с подставкой составляет 5,4 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет легко разместить монитор на стене или на кронштейне, что экономит место на рабочем столе. Это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный и многофункциональный монитор от надежного бренда Acer, способный удовлетворить все запросы пользователей.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' Vero CB273bemipruzx (UM.HB3EE.016)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Особенности
Low Blue Light, подсветка без мерцания (Flicker-Free)
Комплектация
кабель HDMI, шнур питания, краткое руководство, кабель USB Type-C, кабель USB 3.0
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
1
Разъемы
HDMI, DisplayPort, RJ-45, USB Type-C, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer — это идеальное сочетание функциональности и современного дизайна для комфортной работы и развлечений. Обладая диагональю экрана 27 дюймов и разрешением 1920x1080, он обеспечивает четкое и яркое изображение. IPS-матрица гарантирует прекрасную цветопередачу и широкие углы обзора в 178° по горизонтали, что делает изображение стабильным и не искажается при просмотре с различных углов. Монитор оснащен матовым покрытием экрана, что минимизирует блики и позволяет комфортно работать при любом освещении. С частотой обновления 75 Гц и временем отклика всего 1 мс, он идеален для быстро меняющихся сцен, будь то в играх или фильмах, обеспечивая плавное отображение без задержек. Модель оборудована встроенными динамиками, которые избавляют от необходимости в дополнительных аудиоустройствах, и USB-концентратором, упрощающим подключение периферийных устройств. Вес устройства с подставкой составляет 5,4 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность. Поддержка стандарта крепления VESA позволяет легко разместить монитор на стене или на кронштейне, что экономит место на рабочем столе. Это превосходный выбор для тех, кто ищет качественный и многофункциональный монитор от надежного бренда Acer, способный удовлетворить все запросы пользователей.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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