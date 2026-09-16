Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
280
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738162
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)
Монитор MSI MAG 274CXF получил изогнутый 27-дюймовый дисплей с радиусом изгиба 1500R на базе сверхбыстрой VA-матрицы. Благодаря частоте обновления 280 Гц и адаптивной синхронизации Adaptive-Sync данная модель оптимальна для киберспортивных соревнований, а также динамичных игр (онлайн-шутеры от первого лица, гоночные и спортивные симуляторы и др.). Интеллектуальная функция Al Vision повышает детализацию объектов в темных областях и делает цветопередачу более реалистичной.
Трехсторонний безрамочный дизайн усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране, а технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет подавления мерцания LED-подсветки и снижения уровня синего света, что позволит проводить за монитором больше времени без вреда для здоровья.
Монитор MSI MAG 274CXF получил изогнутый 27-дюймовый дисплей с радиусом изгиба 1500R на базе сверхбыстрой VA-матрицы. Благодаря частоте обновления 280 Гц и адаптивной синхронизации Adaptive-Sync данная модель оптимальна для киберспортивных соревнований, а также динамичных игр (онлайн-шутеры от первого лица, гоночные и спортивные симуляторы и др.). Интеллектуальная функция Al Vision повышает детализацию объектов в темных областях и делает цветопередачу более реалистичной.
Трехсторонний безрамочный дизайн усиливает эффект полного погружения в происходящее на экране, а технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают нагрузку на глаза за счет подавления мерцания LED-подсветки и снижения уровня синего света, что позволит проводить за монитором больше времени без вреда для здоровья.
Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор MSI 27" MAG 274CXF Curved 1500R (9S6-3CE31T-012)