Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
Монитор MSI – это высококачественное устройство, разработанное для тех, кто ценит четкое изображение и комфорт в работе за компьютером. Представленный монитор имеет диагональ экрана в 27 дюймов и оснащен IPS-матрицей, что обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора по вертикали до 178°, делая его идеальным решением для работы с графикой или просмотра фильмов. Экран с матовым покрытием устраняет блики и дает возможность работать в ярко освещенных помещениях. Разрешение 1920x1080 пикселей и соотношение сторон 16:9 гарантируют четкое и детализированное изображение, а высокая частота обновления 100 Гц и быстрое время отклика в 1 мс делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и видеоконтента. Монитор также оснащен встроенными динамиками, что позволяет наслаждаться чистым звуком без необходимости подключения дополнительных аудиоустройств. Удобное стандартное крепление VESA открывает возможности по гибкому размещению оборудования в вашем пространстве. Вес монитора с подставкой составляет 8,1 кг, что делает его устойчивым и надежным устройством на рабочем столе. Монитор MSI – это объединение инновационных технологий и современного дизайна, идеально подходящее для дома и офиса.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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