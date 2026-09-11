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Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA)

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Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485467
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
68х46х17
Вес, кг.
6.45

Описание товара Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA)

Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA)




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Мониторы
Описание
Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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