Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 485467
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х46х17
Вес, кг.
6.45
Описание товара Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA)
Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор AOC 27" Q27V4EA Black (Q27V4EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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