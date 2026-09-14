Монитор LG 27" 27UP650K-W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738138
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
613.5x569.3x239.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х48х20
Вес, кг.
9
Описание товара Монитор LG 27" 27UP650K-W
Монитор LG 27UP650K-W [27UP650K-W.ARUZ] с видимой областью экрана размером 597x336 мм позволяет работать с графикой и смотреть фильмы с одинаковым комфортом. Для этого у него трехсторонняя безрамочная конструкция сочетается с разрешением 3840x2160 пикс. и максимальной контрастностью 1200:1. Технология защиты зрения позаботится о том, чтобы глазам пользователя при долгой работе не наносился вред. При необходимости монитор LG 27UP650K-W можно не только регулировать по высоте и наклону, но и устанавливать в портретный режим. Благодаря изогнутой тонкой подставке он займет минимум места на компьютерном столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
расширенный динамический диапазон (HDR)
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1200:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
613.5x569.3x239.3 мм
Страна производитель
Китай
Монитор LG 27UP650K-W [27UP650K-W.ARUZ] с видимой областью экрана размером 597x336 мм позволяет работать с графикой и смотреть фильмы с одинаковым комфортом. Для этого у него трехсторонняя безрамочная конструкция сочетается с разрешением 3840x2160 пикс. и максимальной контрастностью 1200:1. Технология защиты зрения позаботится о том, чтобы глазам пользователя при долгой работе не наносился вред. При необходимости монитор LG 27UP650K-W можно не только регулировать по высоте и наклону, но и устанавливать в портретный режим. Благодаря изогнутой тонкой подставке он займет минимум места на компьютерном столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками
Монитор LG 27" 27UP650K-W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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