Монитор AOC 24.1'' Black X24P1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор AOC 24.1'' Black X24P1
Монитор AOC — это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Диагональ экрана 24 дюйма и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают превосходное качество изображения и четкость деталей. Благодаря IPS-матрице пользователи смогут наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика всего 4 мс, AOC подходит как для профессиональной работы, так и для увлекательных игр. Встроенные динамики добавляют удобства и освобождают рабочее пространство от необходимости использования дополнительных аудиоустройств. Вес с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Наличие USB-концентратора делает подключение внешних устройств простым и удобным. Поддержка стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или специализированные крепления. Монитор AOC сочетает в себе высокую функциональность, привлекательный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для дома и офиса.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27M2N3500PA
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4SXU
-
В наличииЦена 17 980 руб.4495 руб. в СплитМонитор Hisense 27" 27G6Q-PRO
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27P3QW
-
В наличииЦена 18 250 руб.4563 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274QF E20 (9S6-3CE41H-095)
-
В наличииЦена 18 250 руб.4563 руб. в СплитМонитор Acer 24,5'' XV250QF3bmiiprx (UM.KX0CD.301)
-
В наличииЦена 18 660 руб.4665 руб. в СплитМонитор Philips 27" 275B1H/01
-
В наличииЦена 18 700 руб.4675 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 18 950 руб.4738 руб. в СплитМонитор LG 27" 27U730A-B
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4/D
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmiiprzx (UM.HB7CD.G04)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор AOC 24.1'' Black X24P1