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Монитор AOC 24.1'' Black X24P1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 24.1'' Black X24P1

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
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  • Монитор AOC 24.1&#039;&#039; Black X24P1 - фото 3
  • Монитор AOC 24.1&#039;&#039; Black X24P1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 206261
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Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х42х17
Вес, кг.
7.5

Описание товара Монитор AOC 24.1'' Black X24P1

Монитор AOC — это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Диагональ экрана 24 дюйма и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают превосходное качество изображения и четкость деталей. Благодаря IPS-матрице пользователи смогут наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика всего 4 мс, AOC подходит как для профессиональной работы, так и для увлекательных игр. Встроенные динамики добавляют удобства и освобождают рабочее пространство от необходимости использования дополнительных аудиоустройств. Вес с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Наличие USB-концентратора делает подключение внешних устройств простым и удобным. Поддержка стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или специализированные крепления. Монитор AOC сочетает в себе высокую функциональность, привлекательный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для дома и офиса.



Теги товара: 24", с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 24.1'' Black X24P1




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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
24
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1200
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
60
Время отклика
4
Разъемы
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
USB-концентратор
да
Развернуть
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC — это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Диагональ экрана 24 дюйма и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают превосходное качество изображения и четкость деталей. Благодаря IPS-матрице пользователи смогут наслаждаться насыщенными цветами и широкими углами обзора, что делает этот монитор идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа. С частотой обновления 60 Гц и временем отклика всего 4 мс, AOC подходит как для профессиональной работы, так и для увлекательных игр. Встроенные динамики добавляют удобства и освобождают рабочее пространство от необходимости использования дополнительных аудиоустройств. Вес с подставкой составляет 5,5 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Наличие USB-концентратора делает подключение внешних устройств простым и удобным. Поддержка стандарта крепления VESA 100x100 позволяет легко установить монитор на стену или специализированные крепления. Монитор AOC сочетает в себе высокую функциональность, привлекательный дизайн и надежность, что делает его отличным выбором для дома и офиса.


Теги товара: 24", с hdmi, с колонками
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Отзывы


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