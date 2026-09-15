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Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный

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Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Pro Q27P3QW черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 070 руб. 
Начислим 290 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
18 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.4х56.1х20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
6.6

Описание товара Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный

Монитор AOC – это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, созданное для пользователей, ценящих качество изображения и комфорт работы. Благодаря диагонали 27 дюймов и разрешению 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его отличным выбором для работы с графикой или просмотра мультимедийного контента. Один из ключевых аспектов этой модели – использование IPS матрицы, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. С яркостью 350 кд/м? и матовым покрытием экрана, монитор минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 4 мс обеспечивают плавность и быстроту реакции, что особенно важно для любителей динамичных видеоигр и профессионалов, работающих со свето- и видеоматериалами. Технология динамического обновления экрана обеспечивает дополнительную плавность кадров и снижает разрывы изображения. Монитор также оборудован встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительных колонок, и USB-концентратором для удобного подключения различных устройств. Его вес с подставкой составляет 6,6 кг, что создает устойчивую и надежную конструкцию без лишней громоздкости. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор легко интегрируется в любой рабочий или домашний интерьер. Безупречное соотношение сторон 16:9 делает его универсальным выбором как для работы, так и для развлечений. Монитор AOC – это современное решение для тех, кто ищет надежность, функциональность и привлекательный дизайн в одном устройстве.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
статическая 1000:1, динамическая 50000000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Время отклика
4
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.4х56.1х20
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC – это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, созданное для пользователей, ценящих качество изображения и комфорт работы. Благодаря диагонали 27 дюймов и разрешению 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его отличным выбором для работы с графикой или просмотра мультимедийного контента. Один из ключевых аспектов этой модели – использование IPS матрицы, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. С яркостью 350 кд/м? и матовым покрытием экрана, монитор минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 4 мс обеспечивают плавность и быстроту реакции, что особенно важно для любителей динамичных видеоигр и профессионалов, работающих со свето- и видеоматериалами. Технология динамического обновления экрана обеспечивает дополнительную плавность кадров и снижает разрывы изображения. Монитор также оборудован встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительных колонок, и USB-концентратором для удобного подключения различных устройств. Его вес с подставкой составляет 6,6 кг, что создает устойчивую и надежную конструкцию без лишней громоздкости. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор легко интегрируется в любой рабочий или домашний интерьер. Безупречное соотношение сторон 16:9 делает его универсальным выбором как для работы, так и для развлечений. Монитор AOC – это современное решение для тех, кто ищет надежность, функциональность и привлекательный дизайн в одном устройстве.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный - по цене 18070 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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