Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
Монитор AOC – это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна, созданное для пользователей, ценящих качество изображения и комфорт работы. Благодаря диагонали 27 дюймов и разрешению 2560x1440, этот монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение, делая его отличным выбором для работы с графикой или просмотра мультимедийного контента. Один из ключевых аспектов этой модели – использование IPS матрицы, которая гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу. С яркостью 350 кд/м? и матовым покрытием экрана, монитор минимизирует отражения и обеспечивает комфортное использование даже при ярком освещении. Частота обновления 75 Гц и время отклика в 4 мс обеспечивают плавность и быстроту реакции, что особенно важно для любителей динамичных видеоигр и профессионалов, работающих со свето- и видеоматериалами. Технология динамического обновления экрана обеспечивает дополнительную плавность кадров и снижает разрывы изображения. Монитор также оборудован встроенными динамиками, что позволяет обойтись без дополнительных колонок, и USB-концентратором для удобного подключения различных устройств. Его вес с подставкой составляет 6,6 кг, что создает устойчивую и надежную конструкцию без лишней громоздкости. Благодаря поддержке стандарта крепления VESA 100x100, монитор легко интегрируется в любой рабочий или домашний интерьер. Безупречное соотношение сторон 16:9 делает его универсальным выбором как для работы, так и для развлечений. Монитор AOC – это современное решение для тех, кто ищет надежность, функциональность и привлекательный дизайн в одном устройстве.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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