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Монитор Philips 27" 275B1H/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 275B1H/01

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Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
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  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 8
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 9
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 10
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 11
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 12
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 13
  • Монитор Philips 27&quot; 275B1H/01 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738194
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB Type-B
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
537х613х205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х46х21
Вес, кг.
8

Описание товара Монитор Philips 27" 275B1H/01

Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру. Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 275B1H/01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
гнездо для замка Kensington
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB Type-B
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
537х613х205 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру. Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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