Монитор Philips 27" 275B1H/01

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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738194
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Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру.
Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.
Монитор Philips 275B1H создан для эффективной повседневной работы. В верхнюю рамку монитора интегрирован выдвижной блок с веб-камерой Windows Hello для проведения видеозвонков. На экране 27 дюймов с матрицей IPS QHD отображается детализированная и красочная картинка. Сертифицированные функции защиты зрения способствуют более безопасному и комфортному просмотру.
Для подключения к источникам сигнала в мониторе Philips 275B1H имеются по одному разъему HDMI, DisplayPort и DVI-D. Помимо этого, предлагаются три порта USB для периферийных устройств и выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки гибко адаптируется под определенные предпочтения за счет изменения высоты, поворота и угла наклона.
Монитор Philips 27" 275B1H/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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