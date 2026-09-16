Top.Mail.Ru
Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R, купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 1
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 2
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 3
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 4
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 5
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 6
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 7
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 8
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 9
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 10
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 11
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 12
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 13
Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 1
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 2
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 3
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 4
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 5
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 6
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 7
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 8
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 9
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 10
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 11
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 12
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 13
  • Монитор AOC 34&quot; CU34B3E 1500R, - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738255
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
808 x 477 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х48х19
Вес, кг.
15

Описание товара Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,

Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.

Отзывы о товаре Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
да
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
53
Габаритные размеры с подставкой
808 x 477 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...