Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R,

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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738255
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Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.
Модель CU34B3E повышает эффективность вашей работы благодаря широкому ультраширокому дисплею WQHD с диагональю 34 дюйма, который обеспечивает исключительную четкость изображения и более широкое поле обзора для бесперебойной многозадачности. Изогнутый дизайн повышает визуальный комфорт, позволяя вам глубже погрузиться в просматриваемый контент. Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и времени отклика 1 мс каждое движение выглядит более плавным и отзывчивым, что идеально подходит как для продуктивной работы, так и для развлечений. Adaptive Sync обеспечивает плавное изображение без разрывов, что делает этот монитор универсальным дополнением к любому современному рабочему месту.
Монитор AOC 34" CU34B3E 1500R, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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