Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 31,5'' ED320QUS3bmiipx 1500R (UM.JE0CD.302)
Погрузитесь в мир невероятной визуализации с монитором Acer ED320QUS3bmiipx! Этот 32-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей подарит вам незабываемые впечатления от игр, работы и мультимедийного контента. Благодаря технологии VA-матрицы и глубокому радиусу изгиба 1500R вы ощутите эффект полного погружения, а широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали гарантируют четкое изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен современной LED-подсветкой, обеспечивающей яркость 250 кд/м?, и поддержкой HDR10, что раскрывает детали в тенях и светлых участках сцены. Динамическая контрастность 100 000 000:1 делает каждый кадр насыщенным и реалистичным, а матовая поверхность экрана минимизирует блики, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Для геймеров Acer ED320QUS3bmiipx станет настоящей находкой. Частота обновления 180 Гц и технология AMD FreeSync устраняют разрывы и подтормаживания, обеспечивая плавный и отзывчивый геймплей. Время отклика 5 мс гарантирует четкую картинку даже в самых динамичных сценах, а изогнутый экран усиливает эффект присутствия, делая каждый бой или гонку еще более захватывающими. Забота о здоровье пользователя – еще один важный аспект этого монитора. Технология Flicker-free снижает мерцание экрана, уменьшая нагрузку на глаза, а фильтр синего света Blue Light Filter помогает избежать усталости при длительной работе или игровых сессиях. Встроенные динамики добавят удобства, избавляя от необходимости подключать внешние колонки для повседневных задач. Монитор предлагает широкие возможности подключения: два порта HDMI 2.0, DisplayPort и выход на наушники позволяют легко подключить ПК, ноутбук или игровую консоль. Универсальное крепление VESA 100?100 мм дает возможность установить его на стену или специализированный кронштейн, экономя место на столе.
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Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: большие, с hdmi, с колонками
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