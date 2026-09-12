Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Гравитон МН24Б ЕЦРТ.467846.001-02
Монитор Гравитон — это идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий для повседневного использования и профессиональных задач. С диагональю экрана 23,8 дюйма и максимальным разрешением 1920x1080, он обеспечивает чёткое и яркое изображение, способное удовлетворить самые разнообразные потребности пользователей. Один из главных акцентов на данном устройстве — использование IPS-матрицы, которая гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. Это делает его прекрасным выбором как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и видеороликов. Частота обновления экрана 75 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а время отклика в 5 мс минимизирует задержки, улучшая общее восприятие. Дополнительным преимуществом монитора Гравитон являются встроенные динамики, которые избавят вас от необходимости использования внешней акустики. Матовая поверхность экрана предотвращает появление бликов, повышая комфорт работы или развлечения в любых условиях освещенности. Компактный и лёгкий (всего 2,65 кг с подставкой), этот монитор легко устанавливается и не займёт много места на вашем рабочем столе. Стандарт крепления VESA позволяет максимально удобно монтировать монитор на стену или специальные крепления, оптимально используя пространство. Монитор Гравитон — это разумный выбор для тех, кто ценит качество изображения, функциональность и стильный дизайн.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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