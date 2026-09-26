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Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)

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Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; (ISM24FIDT) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
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  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; (ISM24FIDT) - фото 7
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; (ISM24FIDT) - фото 8
  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; (ISM24FIDT) - фото 9
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  • Монитор Irbis 24 23.8&#039;&#039; (ISM24FIDT) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621898
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
56.7х35.2х4.3
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
12.2

Описание товара Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)

Монитор Irbis 24 23.8 (ISM24FIDT) сочетает в себе высокое качество изображения, комфортные условия для продолжительной работы с данными и тщательно продуманную эргономику.



Теги товара: с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
56.7х35.2х4.3
Описание
Монитор Irbis 24 23.8 (ISM24FIDT) сочетает в себе высокое качество изображения, комфортные условия для продолжительной работы с данными и тщательно продуманную эргономику.


Теги товара: с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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