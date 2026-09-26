Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621898
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
56.7х35.2х4.3
Размеры в упаковке, см
54х42х18
Вес, кг.
12.2
Описание товара Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)
Монитор Irbis 24 23.8 (ISM24FIDT) сочетает в себе высокое качество изображения, комфортные условия для продолжительной работы с данными и тщательно продуманную эргономику.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитМонитор Acer 27" VG270UX2bmiipx (UM.HV0CD.202)
-
В наличииЦена 19 380 руб.4845 руб. в СплитМонитор Acer 27'' KG273UW2bmiippx (UM.HX3CD.205)
-
В наличииЦена 19 420 руб.4855 руб. в СплитМонитор Asus 23.8" BE249QLBH Black (90LM01V1-B01370)
-
В наличииЦена 19 600 руб.4900 руб. в СплитМонитор Acer 27'' XV270UF3bmiiprx (UM.HX0CD.308)
-
В наличииЦена 19 690 руб.4923 руб. в СплитМонитор AOC 24.1'' Black X24P1
-
В наличииЦена 20 000 руб.5000 руб. в СплитМонитор MSI 27" MAG 274QF X24 (9S6-3CE41H-052)
-
В наличииЦена 20 000 руб.5000 руб. в СплитМонитор Lenovo 27" E27q-40
-
В наличииЦена 20 380 руб.5095 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B1U3900/01
-
В наличииЦена 20 410 руб.5103 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B1U3900
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4CV
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитМонитор AOC 34" CU34B3E 1500R,
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27B3CF
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
широкоформатный монитор
Комплектация
монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Контрастность
статическая 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
250 Кд/м?
Время отклика
3
Развернуть
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Габаритные размеры с подставкой
56.7х35.2х4.3
Монитор Irbis 24 23.8 (ISM24FIDT) сочетает в себе высокое качество изображения, комфортные условия для продолжительной работы с данными и тщательно продуманную эргономику.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Теги товара: с hdmi
Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Irbis 24 23.8'' (ISM24FIDT)