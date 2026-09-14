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Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)

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Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 1
Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 2
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Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 5
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Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 1
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 2
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 3
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 4
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 5
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 6
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 7
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 8
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 9
  • Монитор MSI 27&#039;&#039; PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738157
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x462.6x181.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х48х13
Вес, кг.
6.2

Описание товара Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)

Монитор MSI MP273U с 4К-разрешением и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую картинку с высокой детализацией при просмотре медиаконтента, обработке фотографий, видеомонтаже и редактировании документов. Благодаря широкоформатному соотношению сторон 16:9 на экране будет удобно смотреть фильмы, работать с большими Excel-таблицами и открывать одновременно несколько окон. Пиковой яркости 300 нит достаточно для комфортной работы в помещении при любом уровне освещения. А матовая поверхность с антибликовыми свойствами защитит от бликов.

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IPS-матрица отличается реалистичной цветопередачей, которая соответствует цветовому охвату 98% DCI-P3, а также обладает широкими углами обзора 178° по горизонтали/вертикали.

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Особенности:

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  • слот замка безопасности;
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  • совместимость с настенным креплением VESA 75х75;
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  • встроенные динамики 6 Вт.
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Технологии защиты зрения Flicker Free и Less Blue Light снижают нагрузку на глаза путем подавления мерцания подсветки матрицы и фильтрации синего света, поэтому можно проводить за дисплеем больше времени без вреда для здоровья.

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Эргономика

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Настольная подставка с массивным основанием прямоугольной формы гарантирует повышенную устойчивость на рабочем столе, а также позволяет регулировать угол наклона панели в пределах -5°/+20°.

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Интерфейсы

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Для подключения стационарного ПК или ноутбука предусмотрены цифровые видеоразъемы HDMI и DisplayPort. Также есть стандартный аудиовыход 3,5 мм для проводных наушников.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 27'' PRO MP273U (9S6-3PB4CH-230)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.5x462.6x181.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI MP273U с 4К-разрешением и частотой обновления 60 Гц обеспечивает четкую картинку с высокой детализацией при просмотре медиаконтента, обработке фотографий, видеомонтаже и редактировании документов. Благодаря широкоформатному соотношению сторон 16:9 на экране будет удобно смотреть фильмы, работать с большими Excel-таблицами и открывать одновременно несколько окон. Пиковой яркости 300 нит достаточно для комфортной работы в помещении при любом уровне освещения. А матовая поверхность с антибликовыми свойствами защитит от бликов.

\n

IPS-матрица отличается реалистичной цветопередачей, которая соответствует цветовому охвату 98% DCI-P3, а также обладает широкими углами обзора 178° по горизонтали/вертикали.

\n

Особенности:

\n
    \n
  • слот замка безопасности;
    • \n
  • совместимость с настенным креплением VESA 75х75;
    • \n
  • встроенные динамики 6 Вт.
    • \n
\n

Технологии защиты зрения Flicker Free и Less Blue Light снижают нагрузку на глаза путем подавления мерцания подсветки матрицы и фильтрации синего света, поэтому можно проводить за дисплеем больше времени без вреда для здоровья.

\n

Эргономика

\n

Настольная подставка с массивным основанием прямоугольной формы гарантирует повышенную устойчивость на рабочем столе, а также позволяет регулировать угол наклона панели в пределах -5°/+20°.

\n

Интерфейсы

\n

Для подключения стационарного ПК или ноутбука предусмотрены цифровые видеоразъемы HDMI и DisplayPort. Также есть стандартный аудиовыход 3,5 мм для проводных наушников.



Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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