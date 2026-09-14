Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 24'' B247WE5bmiprzxv (UM.FB7CD.501)
? Acer B247WE5bmiprzxv Vero - это 24-дюймовый монитор с современным IPS-экраном, который обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора 178°/178°. Его разрешение 1920x1200 пикселей и соотношение сторон 16:10 делают его универсальным решением для работы с документами, интернет-серфинга и мультимедийных задач. Благодаря частоте обновления 100 Гц и поддержке AMD FreeSync, вы получите плавное изображение без разрывов, что особенно приятно при просмотре видео и работе в динамичных приложениях. ? Монитор оснащён встроенными динамиками (2 x 2 Вт), что избавляет от необходимости в отдельных колонках для базовых задач. Устройство снабжено широким набором интерфейсов:HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) и четырьмя портами USB Type-A для подключения периферии. Также присутствует выход на наушники, что удобно для индивидуального прослушивания аудио. ? Подставка монитора настраивается по высоте (до 165 мм), позволяет наклонять экран (до 25 градусов), поворачивать его в портретный режим (90°) и разворачивать влево/вправо (до 45 градусов). Это гарантирует максимальное удобство при работе и возможность быстрой адаптации под индивидуальные потребности пользователя. Монитор также поддерживает крепление VESA 100x100 для настенного монтажа. ? Среди дополнительных преимуществ стоит отметить отсутствие мерцания (Flicker-free), что снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Корпус и подставка выполнены в строгом чёрном цвете, а блок питания встроен в монитор. Модель отлично подойдёт для офисного использования, учебных целей и домашнего применения, где важны комфорт, универсальность и надёжность.
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Теги товара: 24", с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 24", с колонками
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