Монитор Lenovo 27" E27q-40

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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
350 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738271
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Lenovo Монитор ThinkVision E27Q-40, созданный для максимальной продуктивности!
Подробные и насыщенные визуальные эффекты под любым углом: Наслаждайтесь плавными, четкими и без искажений изображениями. 27-дюймовый QHD монитор ThinkVision с частотой обновления 100 Гц и IPS-технологией обеспечивает лучшее качество изображения и высокую точность цветов с любого угла обзора, уменьшая мерцание для дополнительного комфорта при просмотре.
Отличная связь и качество звука: Легко подключайте свои устройства с помощью портов HDMI и DP. Оснащенный встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт, этот монитор предлагает удобную, универсальную настройку, которая упрощает ваши аудио потребности.
Умная эргономика и управление кабелями: Универсальные подставки предлагают полный диапазон регулировок – подъем, наклон, поворот и вращение – позволяя вам создать идеальное положение экрана для каждой задачи. Держите свой стол в порядке благодаря улучшенному управлению кабелями подставки.
Lenovo Монитор ThinkVision E27Q-40, созданный для максимальной продуктивности!
Подробные и насыщенные визуальные эффекты под любым углом: Наслаждайтесь плавными, четкими и без искажений изображениями. 27-дюймовый QHD монитор ThinkVision с частотой обновления 100 Гц и IPS-технологией обеспечивает лучшее качество изображения и высокую точность цветов с любого угла обзора, уменьшая мерцание для дополнительного комфорта при просмотре.
Отличная связь и качество звука: Легко подключайте свои устройства с помощью портов HDMI и DP. Оснащенный встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт, этот монитор предлагает удобную, универсальную настройку, которая упрощает ваши аудио потребности.
Умная эргономика и управление кабелями: Универсальные подставки предлагают полный диапазон регулировок – подъем, наклон, поворот и вращение – позволяя вам создать идеальное положение экрана для каждой задачи. Держите свой стол в порядке благодаря улучшенному управлению кабелями подставки.
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