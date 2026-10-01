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Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W)

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Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 1
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 2
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 3
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 4
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 5
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 6
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 7
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 8
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 9
Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 1
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 2
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 3
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 4
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 5
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 6
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 7
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 8
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 9
  • Монитор ASUS 27&quot; VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
15 510 руб.  22 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 630959
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
72х45х24
Вес, кг.
8.7

Описание товара Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W)

ASUS VA27DQSB-W — это 27-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.

Отзывы о товаре Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мониторы
Описание
ASUS VA27DQSB-W — это 27-дюймовый монитор Full HD с безрамочной IPS-панелью для широкоугольного просмотра, обеспечивающий невероятно четкое изображение и потрясающее воспроизведение видео. Частота обновления до 75 Гц с технологией Adaptive-Sync устраняет следы и обеспечивает четкое и ясное воспроизведение видео. Его высокоэргономичный дизайн с регулировкой наклона, поворота, поворота и высоты, а также сертифицированная T?V Rheinland технология отсутствия мерцания и подавления синего света обеспечивают комфортное просмотр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор ASUS 27" VA27DQSB-W (VA27DQSB-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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