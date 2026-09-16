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Монитор AOC 24,5" 25G4S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 24,5" 25G4S

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Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 6
Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 7
Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 8
Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 1
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 2
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 3
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 4
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 5
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 6
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 7
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 8
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 9
  • Монитор AOC 24,5&quot; 25G4S - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738213
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Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х499х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х16
Вес, кг.
7.54

Описание товара Монитор AOC 24,5" 25G4S

Монитор AOC 25G4S с диагональю 24.5" имеет разрешение 1920?1080 пикселей в формате FULL HD и IPS-матрицу. Частота обновления 310 Гц и время отклика 1 мс GTG подходят для динамичных игр и киберспортивных задач. Модель поддерживает HDR стандарта DisplayHDR 400, расширяя цветовую гамму и повышая яркость изображения.



Теги товара: 24"

Отзывы о товаре Монитор AOC 24,5" 25G4S




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Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
310
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Да
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560.1х499х240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 25G4S с диагональю 24.5" имеет разрешение 1920?1080 пикселей в формате FULL HD и IPS-матрицу. Частота обновления 310 Гц и время отклика 1 мс GTG подходят для динамичных игр и киберспортивных задач. Модель поддерживает HDR стандарта DisplayHDR 400, расширяя цветовую гамму и повышая яркость изображения.


Теги товара: 24"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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