Монитор AOC 27" U27B3AF
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" U27B3AF
Монитор AOC U27B3AF с 27-дюймовым экраном по технологии IPS с глубиной цвета 10 бит обеспечивает четкую и красочную картинку для комфортной работы за компьютером. Высокая детализация изображения обусловлена разрешением матрицы 3840x2160 пикселей. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность отображения динамичного контента. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 улучшит впечатления от того, что вы видите на экране. Технологии снижения интенсивности синего света LowBlue и устранения мерцания картинки FlickerFree снижают нагрузку на глаза.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 590 руб.3898 руб. в СплитМонитор AOC 24,5" 25G4S
-
В наличииЦена 15 670 руб.3918 руб. в СплитМонитор AOC 27" Professional 27P2Q черный
-
В наличииЦена 15 830 руб.3958 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27B2N3500J
-
В наличииЦена 15 900 руб.3975 руб. в СплитМонитор LG 23,8" 24GS65F-B
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 16 150 руб.4038 руб. в СплитМонитор MSI 27" Modern MD272XP Black (9S6-3PB19H-232)
-
В наличииЦена 16 280 руб.4070 руб. в СплитМонитор LG 27" 27G440A-B
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор Acer 27'' CB272UE3bmiprux (UM.HB2CD.304)
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27E4U
-
В наличииЦена 16 630 руб.4158 руб. в СплитМонитор Dell 23,8" P2425H
-
В наличииЦена 16 850 руб.4213 руб. в СплитМонитор Acer 27'' B277UGbmipruzx (UM.HB7CD.G05)
-
В наличииЦена 17 040 руб.4260 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E1N1300AE/01
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" U27B3AF