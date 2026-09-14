Top.Mail.Ru
Монитор AOC 27" U27B3AF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 27" U27B3AF

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 1
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 2
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 3
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 4
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 5
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 6
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 7
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 8
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 9
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 10
Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3AF - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738248
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Kensington Lock, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
614x517.9x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.3

Описание товара Монитор AOC 27" U27B3AF

Монитор AOC U27B3AF с 27-дюймовым экраном по технологии IPS с глубиной цвета 10 бит обеспечивает четкую и красочную картинку для комфортной работы за компьютером. Высокая детализация изображения обусловлена разрешением матрицы 3840x2160 пикселей. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность отображения динамичного контента. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 улучшит впечатления от того, что вы видите на экране. Технологии снижения интенсивности синего света LowBlue и устранения мерцания картинки FlickerFree снижают нагрузку на глаза.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" U27B3AF




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
HDR, Kensington Lock, Регулировка по высоте
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
614x517.9x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC U27B3AF с 27-дюймовым экраном по технологии IPS с глубиной цвета 10 бит обеспечивает четкую и красочную картинку для комфортной работы за компьютером. Высокая детализация изображения обусловлена разрешением матрицы 3840x2160 пикселей. Частота обновления 60 Гц и время отклика 4 мс гарантируют плавность отображения динамичного контента. Кроме того, технология Adaptive Sync позволит наслаждаться изображением без разрывов, а потрясающе четкая графика с поддержкой HDR10 улучшит впечатления от того, что вы видите на экране. Технологии снижения интенсивности синего света LowBlue и устранения мерцания картинки FlickerFree снижают нагрузку на глаза.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 27" U27B3AF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...