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Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black

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Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 1
Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 2
Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 3
Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 4
Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 2
  • Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 3
  • Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 4
  • Монитор FragMachine 24.5&quot; F245IR240 Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653761
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Характеристики

Бренд
FragMachine
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Металлическая подставка
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, кабель питания, внешний адаптер питания 12VDC/4A, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х53х10
Вес, кг.
5.42

Описание товара Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black

Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black Монитор FragMachine F245IR240 - это 24.5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 240 Гц. Он обеспечивает плавный и быстрый игровой процесс, благодаря технологии AMD FreeSync Premium Pro, которая устраняет разрывы и задержки изображения, а также минимизирует лагов. Монитор оснащен IPS матрицей и WLED подсветкой, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Время отклика составляет всего 1 мс, а максимальная частота обновления кадров достигает 240 Гц, что гарантирует отсутствие размытия и задержек в динамичных играх. Монитор имеет матовое покрытие экрана, которое уменьшает блики и отражения, делая изображение более комфортным для глаз. Яркость составляет 350 кд/м?, а контрастность - 1000:1, что обеспечивает отличную детализацию и глубину изображения. Монитор поддерживает различные интерфейсы видео, включая DisplayPort, HDMI и VGA (D-SUB), что позволяет подключить его к различным устройствам. Стандарт крепления VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на стену или другую поверхность. Вес монитора составляет всего 4 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. В комплект поставки входит монитор с подставкой и документация. Выбирая монитор FragMachine F245IR240, вы получаете высококачественное изображение, плавную и быструю игру, а также удобство использования благодаря различным интерфейсам и возможности крепления на стену.



Теги товара: 24", 240 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black




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Характеристики
Бренд
FragMachine
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Металлическая подставка
Комплектация
Монитор с подставкой, документация, кабель питания, внешний адаптер питания 12VDC/4A, кабель DP
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
240
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор FragMachine 24.5" F245IR240 Black Монитор FragMachine F245IR240 - это 24.5-дюймовый игровой монитор с разрешением 1920x1080 и частотой обновления 240 Гц. Он обеспечивает плавный и быстрый игровой процесс, благодаря технологии AMD FreeSync Premium Pro, которая устраняет разрывы и задержки изображения, а также минимизирует лагов. Монитор оснащен IPS матрицей и WLED подсветкой, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Время отклика составляет всего 1 мс, а максимальная частота обновления кадров достигает 240 Гц, что гарантирует отсутствие размытия и задержек в динамичных играх. Монитор имеет матовое покрытие экрана, которое уменьшает блики и отражения, делая изображение более комфортным для глаз. Яркость составляет 350 кд/м?, а контрастность - 1000:1, что обеспечивает отличную детализацию и глубину изображения. Монитор поддерживает различные интерфейсы видео, включая DisplayPort, HDMI и VGA (D-SUB), что позволяет подключить его к различным устройствам. Стандарт крепления VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на стену или другую поверхность. Вес монитора составляет всего 4 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. В комплект поставки входит монитор с подставкой и документация. Выбирая монитор FragMachine F245IR240, вы получаете высококачественное изображение, плавную и быструю игру, а также удобство использования благодаря различным интерфейсам и возможности крепления на стену.


Теги товара: 24", 240 Гц, с колонками
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Отзывы


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