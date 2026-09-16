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Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)

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Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 1
Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 2
Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 3
Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 4
Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 5
Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 1
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 2
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 3
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 4
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 5
  • Монитор MSI 23,8&#039;&#039; PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738148
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
33
Габаритные размеры с подставкой
540.13х408.72х188.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х41х12
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)

Откройте для себя идеальный баланс скорости, чёткости и комфорта с монитором MSI 24" PRO MP242 E14A. Эта модель создана для тех, кто ценит плавность динамичных сцен и естественную цветопередачу в работе и развлечениях. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает детализированную и яркую картинку, а матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте. Сердце устройства — высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Это значит, что любое движение на экране будет невероятно плавным, без размытия и шлейфов, что критически важно для динамичных игр и просмотра спортивных трансляций. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем видеокарты, полностью устраняя разрывы изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. А время отклика в 4 миллисекунды гарантирует мгновенную реакцию на ваши действия. Цветовой охват этой модели впечатляет: он покрывает 91% пространства DCI-P3 и 121% sRGB, что означает насыщенные, живые и максимально точные цвета. Вы сможете заниматься обработкой фотографий, погружаться в игровые миры или смотреть фильмы с уверенностью в достоверности каждого оттенка. Поддержка HDR добавляет изображению глубины, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены более детализированными, а светлые — чистыми. Забота о зрении — ключевой приоритет. Комплекс технологий MSI Eye Care включает в себя фильтр синего света и полностью исключает мерцание подсветки, что значительно снижает усталость глаз при длительном использовании. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — позволяют сохранять чёткость и цветопередачу картинки даже при взгляде сбоку. Монитор отличается продуманной эргономикой. Подставка обеспечивает регулировку наклона, а крепление стандарта VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Дополнительные удобства включают встроенные динамики, выемку в подставке для аксессуаров, разъём для наушников и технологию Power Link для удобного управления питанием подключённых устройств. Наличие интерфейсов VGA, DisplayPort и HDMI 2.0b обеспечивает универсальное подключение к различным источникам сигнала.



Теги товара: 144 Гц, с колонками

Отзывы о товаре Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
подсветка без мерцания (Flicker-Free), Adaptive-Sync
Комплектация
Монитор, комплект кабелей, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
33
Габаритные размеры с подставкой
540.13х408.72х188.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя идеальный баланс скорости, чёткости и комфорта с монитором MSI 24" PRO MP242 E14A. Эта модель создана для тех, кто ценит плавность динамичных сцен и естественную цветопередачу в работе и развлечениях. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает детализированную и яркую картинку, а матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте. Сердце устройства — высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Это значит, что любое движение на экране будет невероятно плавным, без размытия и шлейфов, что критически важно для динамичных игр и просмотра спортивных трансляций. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем видеокарты, полностью устраняя разрывы изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. А время отклика в 4 миллисекунды гарантирует мгновенную реакцию на ваши действия. Цветовой охват этой модели впечатляет: он покрывает 91% пространства DCI-P3 и 121% sRGB, что означает насыщенные, живые и максимально точные цвета. Вы сможете заниматься обработкой фотографий, погружаться в игровые миры или смотреть фильмы с уверенностью в достоверности каждого оттенка. Поддержка HDR добавляет изображению глубины, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены более детализированными, а светлые — чистыми. Забота о зрении — ключевой приоритет. Комплекс технологий MSI Eye Care включает в себя фильтр синего света и полностью исключает мерцание подсветки, что значительно снижает усталость глаз при длительном использовании. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — позволяют сохранять чёткость и цветопередачу картинки даже при взгляде сбоку. Монитор отличается продуманной эргономикой. Подставка обеспечивает регулировку наклона, а крепление стандарта VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Дополнительные удобства включают встроенные динамики, выемку в подставке для аксессуаров, разъём для наушников и технологию Power Link для удобного управления питанием подключённых устройств. Наличие интерфейсов VGA, DisplayPort и HDMI 2.0b обеспечивает универсальное подключение к различным источникам сигнала.


Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Отзывы


Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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