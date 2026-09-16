Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
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Характеристики
Описание товара Монитор MSI 23,8'' PRO MP242 E14A (9S6-3PD1CT-050)
Откройте для себя идеальный баланс скорости, чёткости и комфорта с монитором MSI 24" PRO MP242 E14A. Эта модель создана для тех, кто ценит плавность динамичных сцен и естественную цветопередачу в работе и развлечениях. Диагональ экрана в 23,8 дюйма с разрешением Full HD 1920x1080 обеспечивает детализированную и яркую картинку, а матовая поверхность эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на контенте. Сердце устройства — высококачественная IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Это значит, что любое движение на экране будет невероятно плавным, без размытия и шлейфов, что критически важно для динамичных игр и просмотра спортивных трансляций. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с показателем видеокарты, полностью устраняя разрывы изображения и обеспечивая идеально ровную картинку. А время отклика в 4 миллисекунды гарантирует мгновенную реакцию на ваши действия. Цветовой охват этой модели впечатляет: он покрывает 91% пространства DCI-P3 и 121% sRGB, что означает насыщенные, живые и максимально точные цвета. Вы сможете заниматься обработкой фотографий, погружаться в игровые миры или смотреть фильмы с уверенностью в достоверности каждого оттенка. Поддержка HDR добавляет изображению глубины, расширяя диапазон контрастности и делая тёмные сцены более детализированными, а светлые — чистыми. Забота о зрении — ключевой приоритет. Комплекс технологий MSI Eye Care включает в себя фильтр синего света и полностью исключает мерцание подсветки, что значительно снижает усталость глаз при длительном использовании. Широкие углы обзора — 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали — позволяют сохранять чёткость и цветопередачу картинки даже при взгляде сбоку. Монитор отличается продуманной эргономикой. Подставка обеспечивает регулировку наклона, а крепление стандарта VESA 100x100 мм позволяет установить панель на кронштейн. Дополнительные удобства включают встроенные динамики, выемку в подставке для аксессуаров, разъём для наушников и технологию Power Link для удобного управления питанием подключённых устройств. Наличие интерфейсов VGA, DisplayPort и HDMI 2.0b обеспечивает универсальное подключение к различным источникам сигнала.
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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Теги товара: 144 Гц, с колонками
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