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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
4000:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738087
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Описание товара Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001)
Сердцем этого устройства является современная VA-матрица с LED-подсветкой. Она дарит глубокий чёрный цвет и впечатляющую динамическую контрастность, благодаря чему каждый кадр насыщен деталями даже в тенях и ярких сценах. Широкие углы обновления — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — обеспечивают стабильную цветопередачу и чёткую картинку, где бы вы ни находились перед экраном. Цветовой охват sRGB на уровне 99 процентов гарантирует естественные и реалистичные оттенки, что важно для просмотра фильмов и обработки фотографий.
Для любителей игр и динамичного контента этот монитор станет верным союзником. Частота обновления 144 Гц в паре с временем отклика 1 мс стирает границы между реальностью и виртуальным миром. Движения становятся невероятно плавными, а быстрые сцены — кристально чистыми, без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая идеально ровную картинку.
Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания снижают нагрузку на глаза во время длительных сеансов за компьютером, позволяя работать или играть с максимальным комфортом. Разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей в формате 16:9 обеспечивает отличную детализацию и достаточное пространство для многозадачности.
Сердцем этого устройства является современная VA-матрица с LED-подсветкой. Она дарит глубокий чёрный цвет и впечатляющую динамическую контрастность, благодаря чему каждый кадр насыщен деталями даже в тенях и ярких сценах. Широкие углы обновления — 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали — обеспечивают стабильную цветопередачу и чёткую картинку, где бы вы ни находились перед экраном. Цветовой охват sRGB на уровне 99 процентов гарантирует естественные и реалистичные оттенки, что важно для просмотра фильмов и обработки фотографий.
Для любителей игр и динамичного контента этот монитор станет верным союзником. Частота обновления 144 Гц в паре с временем отклика 1 мс стирает границы между реальностью и виртуальным миром. Движения становятся невероятно плавными, а быстрые сцены — кристально чистыми, без размытия и шлейфов. Технология переменной частоты обновления AMD FreeSync синхронизирует частоту кадров монитора с показателями вашей видеокарты, полностью устраняя разрывание изображения и обеспечивая идеально ровную картинку.
Забота о зрении пользователя — ключевой приоритет. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания снижают нагрузку на глаза во время длительных сеансов за компьютером, позволяя работать или играть с максимальным комфортом. Разрешение Full HD 1920 на 1080 пикселей в формате 16:9 обеспечивает отличную детализацию и достаточное пространство для многозадачности.
Монитор Acer 27'' EK271P0bi (UM.HE1CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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