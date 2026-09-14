Top.Mail.Ru
Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 1
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 2
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 3
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 4
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 5
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 6
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 7
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 8
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 9
Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Разъемы
DisplayPort, HDMI
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 1
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 2
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 3
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 4
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 5
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 6
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 7
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 8
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 9
  • Монитор LCD AOC 27&quot; Q27B30S3 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
616x447x195.9мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3

**Монитор AOC Q27B30S3 Black: высокое качество изображения и комфорт работы** Ищете монитор, который обеспечит чёткое изображение и комфорт при работе? AOC Q27B30S3 Black — отличный выбор для дома и офиса! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей)**: наслаждайтесь детализированным и чётким изображением. * **IPS-матрица**: широкие углы обзора и точная цветопередача. * **Частота обновления 120 Гц**: плавное отображение динамичного контента. * **Поддержка HDR**: более насыщенные и реалистичные цвета. * **Технология Flicker-free**: снижение утомляемости глаз при длительной работе. * **Матовая поверхность экрана**: минимизация бликов и отражений. **Технические характеристики:** * диагональ: 27 дюймов; * соотношение сторон: 16:9; * яркость: 300 кд/м?; * время отклика: 4 мс; * интерфейсы: HDMI 2.0 (1 порт), DisplayPort 1.4 (1 порт); * возможность крепления на стену (VESA 100x100). AOC Q27B30S3 Black — это надёжный монитор, который станет вашим верным помощником в работе и развлечениях.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
трехсторонний безрамочный дизайн
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
616x447x195.9мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор AOC Q27B30S3 Black: высокое качество изображения и комфорт работы** Ищете монитор, который обеспечит чёткое изображение и комфорт при работе? AOC Q27B30S3 Black — отличный выбор для дома и офиса! **Почему стоит выбрать этот монитор?** * **Высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей)**: наслаждайтесь детализированным и чётким изображением. * **IPS-матрица**: широкие углы обзора и точная цветопередача. * **Частота обновления 120 Гц**: плавное отображение динамичного контента. * **Поддержка HDR**: более насыщенные и реалистичные цвета. * **Технология Flicker-free**: снижение утомляемости глаз при длительной работе. * **Матовая поверхность экрана**: минимизация бликов и отражений. **Технические характеристики:** * диагональ: 27 дюймов; * соотношение сторон: 16:9; * яркость: 300 кд/м?; * время отклика: 4 мс; * интерфейсы: HDMI 2.0 (1 порт), DisplayPort 1.4 (1 порт); * возможность крепления на стену (VESA 100x100). AOC Q27B30S3 Black — это надёжный монитор, который станет вашим верным помощником в работе и развлечениях.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...