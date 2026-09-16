Монитор AOC 23,8" 24G42E
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор AOC 23,8" 24G42E
Откройте для себя новый уровень визуального восприятия и игрового превосходства с монитором AOC 24G42E. Эта модель, созданная для тех, кто ценит безупречную детализацию и молниеносную реакцию, станет вашим надёжным проводником в миры цифровых развлечений и продуктивной работы. Ощутите полное погружение благодаря качественной IPS-матрице с диагональю в 23,8 дюйма. Широкоформатный экран с разрешением 1920x1080 и матовым покрытием подарит вам кристально чёткое и сочное изображение, на котором не будет надоедливых бликов и отражений. Вы сможете разглядеть каждую деталь, а благодаря поддержке 16,7 миллионов цветов картина будет невероятно реалистичной и естественной. Технология HDR10 расширяет динамический диапазон, делая тёмные участки изображения более глубокими, а светлые — более яркими, но без потери деталей. Для геймеров этот монитор — настоящая находка. Революционная частота обновления 180 Гц обеспечивает невероятно плавную картинку, где даже самые быстрые сцены выглядят чётко и без размытия. Мгновенный отклик матрицы в 1 миллисекунду полностью устраняет шлейфы за движущимися объектами, гарантируя ваше преимущество в скоротечных сражениях. Технология Adaptive-Sync синхронизирует частоту кадров монитора с частотой кадров вашей видеокарты, навсегда избавляя от разрывов изображения и обеспечивая идеально гладкий геймплей. Забота о вашем зрении — наш приоритет. В мониторе реализованы современные системы защиты: фильтр синего спектра и технология мерцания. Они позволяют комфортно проводить за экраном долгие часы без усталости и напряжения для глаз. Эргономичная подставка позволяет легко наклонять экран в пределах от -3 до +21 градуса, чтобы вы могли найти идеальное положение для просмотра. При необходимости монитор можно компактно разместить на стене с помощью крепления стандарта VESA 100x100 мм.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 18 060 руб.4515 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, lg 27"
Теги товара: с hdmi, с колонками
Отзывы о товаре Монитор AOC 23,8" 24G42E