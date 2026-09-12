Монитор Raskat I27F10DAP 27"
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Характеристики
Описание товара Монитор Raskat I27F10DAP 27"
Монитор Raskat 27" — это идеальное сочетание функциональности и стиля. Он оснащён 27-дюймовым экраном с матовым покрытием, что обеспечивает комфортный просмотр без бликов при любом освещении. С максимальным разрешением 1920x1080 и соотношением сторон 16:9, вы сможете наслаждаться чётким и ярким изображением. Благодаря использованию технологии IPS, монитор обеспечивает широкие углы обзора в 178° по горизонтали и вертикали, что гарантирует отличное качество изображения с любого ракурса. Частота обновления 100 Гц делает его идеальным для динамичных сцен, обеспечивая плавность и чёткость каждой детали. Raskat 27" также оснащён встроенными динамиками, предлагая качественное звучание без необходимости в дополнительных колонках. Время отклика в 5 миллисекунд делает его подходящим для игр и работы с мультимедиа. Внешний блок питания способствует более компактному дизайну и облегчает установку. Регулировка по высоте позволяет адаптировать монитор под ваши личные предпочтения, создавая комфортные условия для работы или развлечений. Отсутствие изогнутого экрана делает его классическим, но современным решением для офиса или дома. Монитор от бренда Raskat — это отличное решение для тех, кто ищет надёжное и стильное устройство с высоким качеством изображения и звука.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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