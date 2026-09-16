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Монитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU

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Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 1
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 2
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Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 4
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 5
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 6
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 7
Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 8
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Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 11
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 1
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 2
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 3
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 4
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 5
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 6
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 7
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 8
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 9
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 10
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 11
  • Монитор Xiaomi 27&quot; A27i 2026 RU - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738300
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники, DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
611.3x474x170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х12
Вес, кг.
5.1

Описание товара Монитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU

**Монитор Xiaomi Monitor A27i 2026 RU: чёткое изображение и комфорт для работы и игр** Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе или играх? Xiaomi Monitor A27i 2026 RU — отличный выбор для дома и офиса! **Основные преимущества:** * **Чёткое изображение:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться детализированной картинкой. * **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц и поддержка AMD FreeSync минимизируют задержки и устраняют разрывы изображения в динамичных сценах. * **Комфортная работа:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, делая работу за монитором более комфортной. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A27i 2026 RU — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор Xiaomi 27" A27i 2026 RU




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
Монитор, документация, кабель HDMI, винты, адаптер питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
6
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
выход на наушники, DisplayPort x 1, HDMI x 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
24
Габаритные размеры с подставкой
611.3x474x170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Монитор Xiaomi Monitor A27i 2026 RU: чёткое изображение и комфорт для работы и игр** Ищете монитор, который обеспечит высокое качество изображения и комфорт при работе или играх? Xiaomi Monitor A27i 2026 RU — отличный выбор для дома и офиса! **Основные преимущества:** * **Чёткое изображение:** разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) и диагональ 27 дюймов позволяют наслаждаться детализированной картинкой. * **Плавный геймплей:** частота обновления 144 Гц и поддержка AMD FreeSync минимизируют задержки и устраняют разрывы изображения в динамичных сценах. * **Комфортная работа:** матовая поверхность экрана и технология Flicker Free снижают нагрузку на глаза, делая работу за монитором более комфортной. * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь более насыщенными и реалистичными цветами. Стильный чёрный корпус монитора гармонично впишется в любой интерьер. Xiaomi Monitor A27i 2026 RU — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и доступной цены.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие
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Отзывы


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