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Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738086
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
аудиовход, HDMIx1, аудиовыход(мини джек), D-Sub (VGA)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Габаритные размеры с подставкой
613.4х456.4х252.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х16
Вес, кг.
3

Описание товара Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)

Монитор Acer 27" EK271Gbmix - это современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и удобство использования. Этот монитор имеет диагональ экрана 27 дюймов, что позволяет насладиться качественным изображением в разрешении Full HD. Благодаря технологии IPS, картинка на мониторе будет яркой, четкой и насыщенной. Один из главных плюсов монитора Acer 27" EK271Gbmix - это его частота обновления 120 Гц. Это позволяет избежать размытости изображения при быстром движении объектов на экране, что особенно важно для игроков и профессионалов в области дизайна. Благодаря времени отклика 1 мс, изображение на экране будет максимально четким и без задержек. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync позволяет избежать разрывов в изображении и подтормаживания, обеспечивая плавный и комфортный процесс просмотра. Благодаря наличию интерфейса HDMI и VGA, подключить монитор к любому устройству станет легким и быстрым процессом. Монитор Acer 27" EK271Gbmix имеет стильный и современный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают ощущение погружения в изображение. Подставка монитора обеспечивает устойчивость и возможность регулировки угла наклона экрана для максимального комфорта при работе. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук без необходимости подключения дополнительной аудиотехники. Энергопотребление монитора минимально, что позволяет экономить электроэнергию и снизить расходы на ее оплату.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
аудиовход, HDMIx1, аудиовыход(мини джек), D-Sub (VGA)
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
36
Габаритные размеры с подставкой
613.4х456.4х252.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 27" EK271Gbmix - это современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и удобство использования. Этот монитор имеет диагональ экрана 27 дюймов, что позволяет насладиться качественным изображением в разрешении Full HD. Благодаря технологии IPS, картинка на мониторе будет яркой, четкой и насыщенной. Один из главных плюсов монитора Acer 27" EK271Gbmix - это его частота обновления 120 Гц. Это позволяет избежать размытости изображения при быстром движении объектов на экране, что особенно важно для игроков и профессионалов в области дизайна. Благодаря времени отклика 1 мс, изображение на экране будет максимально четким и без задержек. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync позволяет избежать разрывов в изображении и подтормаживания, обеспечивая плавный и комфортный процесс просмотра. Благодаря наличию интерфейса HDMI и VGA, подключить монитор к любому устройству станет легким и быстрым процессом. Монитор Acer 27" EK271Gbmix имеет стильный и современный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают ощущение погружения в изображение. Подставка монитора обеспечивает устойчивость и возможность регулировки угла наклона экрана для максимального комфорта при работе. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук без необходимости подключения дополнительной аудиотехники. Энергопотребление монитора минимально, что позволяет экономить электроэнергию и снизить расходы на ее оплату.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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