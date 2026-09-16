Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)
Монитор Acer 27" EK271Gbmix - это современное устройство, которое обеспечит вам высококачественное изображение и удобство использования. Этот монитор имеет диагональ экрана 27 дюймов, что позволяет насладиться качественным изображением в разрешении Full HD. Благодаря технологии IPS, картинка на мониторе будет яркой, четкой и насыщенной. Один из главных плюсов монитора Acer 27" EK271Gbmix - это его частота обновления 120 Гц. Это позволяет избежать размытости изображения при быстром движении объектов на экране, что особенно важно для игроков и профессионалов в области дизайна. Благодаря времени отклика 1 мс, изображение на экране будет максимально четким и без задержек. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync позволяет избежать разрывов в изображении и подтормаживания, обеспечивая плавный и комфортный процесс просмотра. Благодаря наличию интерфейса HDMI и VGA, подключить монитор к любому устройству станет легким и быстрым процессом. Монитор Acer 27" EK271Gbmix имеет стильный и современный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Тонкие рамки экрана позволяют максимально использовать рабочее пространство и создают ощущение погружения в изображение. Подставка монитора обеспечивает устойчивость и возможность регулировки угла наклона экрана для максимального комфорта при работе. Встроенные динамики обеспечивают качественный звук без необходимости подключения дополнительной аудиотехники. Энергопотребление монитора минимально, что позволяет экономить электроэнергию и снизить расходы на ее оплату.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 18 060 руб.4515 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с колонками
Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' EK271Gbmix (UM.HE1CD.G02)