Монитор MSI 23,8" MAG 244F (9S6-3BC41H-011)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.93x398.32x220.17 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х12
Вес, кг.
4.7
Описание товара Монитор MSI 23,8" MAG 244F (9S6-3BC41H-011)
Монитор MSI Mag 244F с диагональю 23.8" имеет разрешение Full HD 1920?1080 и частоту обновления 200 Гц. Модель оснащена IPS-матрицей с углами обзора 178° и антибликовым покрытием, что улучшает чёткость изображения и снижает нагрузку на глаза. Технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают утомляемость при длительном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
слот замка безопасности
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
200
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
541.93x398.32x220.17 мм
Страна производитель
Китай
Монитор MSI Mag 244F с диагональю 23.8" имеет разрешение Full HD 1920?1080 и частоту обновления 200 Гц. Модель оснащена IPS-матрицей с углами обзора 178° и антибликовым покрытием, что улучшает чёткость изображения и снижает нагрузку на глаза. Технологии Flicker Free и Low Blue Light уменьшают утомляемость при длительном использовании.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор MSI 23,8" MAG 244F (9S6-3BC41H-011) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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