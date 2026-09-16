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Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 1
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 2
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 3
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 4
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 6
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 7
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 6
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 7
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738306
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Характеристики

Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Acer ComfyView, технология Low Dimming
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
539x465x233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х40х10
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)

? Монитор Acer 24" SH242YG0bmihux оснащен 23.8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана уменьшает блики и отражения, а широкие углы обзора 178° позволяют комфортно смотреть на экран практически с любого положения. Благодаря частоте обновления 120 Гц и поддержке AMD FreeSync, монитор отлично подходит для динамичных игр, обеспечивая плавность картинки без разрывов и задержек. ? Модель имеет современный тонкорамочный дизайн с черным корпусом и подставкой, что гармонично впишется в любой интерьер рабочего или игрового пространства. Для удобства пользователя предусмотрена регулировка высоты с диапазоном 100 мм и функция наклона экрана до 15 градусов, что позволяет индивидуально настроить положение монитора под свои потребности. ? Встроенные динамики мощностью 2 x 1 Вт обеспечивают базовое звуковое сопровождение без необходимости подключения внешней акустики. Среди интерфейсов подключения предусмотрены HDMI и USB Type-C с поддержкой подачи питания до 65 Вт, что позволяет не только передавать изображение, но и заряжать совместимые устройства. Также имеется выход на наушники для персонального прослушивания. ? Технологии Flicker-free и Blue Light Filter снижают нагрузку на глаза при длительной работе за монитором. Внешний блок питания делает конструкцию более компактной, а поддержка крепления VESA 75x75 расширяет возможности настенного размещения. Модель оптимально подойдет для геймеров и пользователей, ценящих эргономику, универсальность и высокое качество изображения.



Теги товара: 120 Гц

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Acer ComfyView, технология Low Dimming
Комплектация
кабель HDMI - HDMI, адаптер питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
HDMI, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Потребляемая мощность при работе, Вт
18
Габаритные размеры с подставкой
539x465x233 мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Монитор Acer 24" SH242YG0bmihux оснащен 23.8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Матовая поверхность экрана уменьшает блики и отражения, а широкие углы обзора 178° позволяют комфортно смотреть на экран практически с любого положения. Благодаря частоте обновления 120 Гц и поддержке AMD FreeSync, монитор отлично подходит для динамичных игр, обеспечивая плавность картинки без разрывов и задержек. ? Модель имеет современный тонкорамочный дизайн с черным корпусом и подставкой, что гармонично впишется в любой интерьер рабочего или игрового пространства. Для удобства пользователя предусмотрена регулировка высоты с диапазоном 100 мм и функция наклона экрана до 15 градусов, что позволяет индивидуально настроить положение монитора под свои потребности. ? Встроенные динамики мощностью 2 x 1 Вт обеспечивают базовое звуковое сопровождение без необходимости подключения внешней акустики. Среди интерфейсов подключения предусмотрены HDMI и USB Type-C с поддержкой подачи питания до 65 Вт, что позволяет не только передавать изображение, но и заряжать совместимые устройства. Также имеется выход на наушники для персонального прослушивания. ? Технологии Flicker-free и Blue Light Filter снижают нагрузку на глаза при длительной работе за монитором. Внешний блок питания делает конструкцию более компактной, а поддержка крепления VESA 75x75 расширяет возможности настенного размещения. Модель оптимально подойдет для геймеров и пользователей, ценящих эргономику, универсальность и высокое качество изображения.


Теги товара: 120 Гц
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Отзывы


Монитор Acer 23,8'' SH242YG0bmihux (UM.QS2CD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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