Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)
Стильный дизайн монитора Acer V277Gbi Vero привлекает внимание с первого взгляда. Тонкие рамки и эргономичная подставка делают его идеальным дополнением к любому интерьеру. Благодаря разрешению Full HD и размеру экрана 27 дюймов, этот монитор обеспечивает четкое и качественное изображение, которое позволяет наслаждаться любимыми фильмами, играми и фотографиями. Встроенные технологии Acer Flickerless и BlueLightShield помогают защитить глаза от усталости и негативного воздействия синего света, что делает использование монитора более комфортным и безопасным. Технология Acer ComfyView уменьшает отражения и блики на экране, обеспечивая отличную видимость в любых условиях освещения. Монитор Acer V277Gbi Vero обладает широкими углами обзора, что позволяет наслаждаться качественным изображением из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает отличную цветопередачу и четкость изображения, что делает просмотр контента на этом мониторе по-настоящему захватывающим. С разъемами HDMI и VGA монитор Acer V277Gbi Vero обеспечивает простое подключение к любым устройствам, включая компьютеры, ноутбуки, планшеты и игровые консоли. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр фильмов и игр на этом мониторе еще более увлекательным.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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