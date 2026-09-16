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Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)

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Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 1
Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 2
Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 1
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 2
  • Монитор Acer 27&#039;&#039; V277Gbi (UM.HV7CD.G01) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738089
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
612.1х463.4х209.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х43х12
Вес, кг.
6.4

Описание товара Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)

Стильный дизайн монитора Acer V277Gbi Vero привлекает внимание с первого взгляда. Тонкие рамки и эргономичная подставка делают его идеальным дополнением к любому интерьеру. Благодаря разрешению Full HD и размеру экрана 27 дюймов, этот монитор обеспечивает четкое и качественное изображение, которое позволяет наслаждаться любимыми фильмами, играми и фотографиями. Встроенные технологии Acer Flickerless и BlueLightShield помогают защитить глаза от усталости и негативного воздействия синего света, что делает использование монитора более комфортным и безопасным. Технология Acer ComfyView уменьшает отражения и блики на экране, обеспечивая отличную видимость в любых условиях освещения. Монитор Acer V277Gbi Vero обладает широкими углами обзора, что позволяет наслаждаться качественным изображением из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает отличную цветопередачу и четкость изображения, что делает просмотр контента на этом мониторе по-настоящему захватывающим. С разъемами HDMI и VGA монитор Acer V277Gbi Vero обеспечивает простое подключение к любым устройствам, включая компьютеры, ноутбуки, планшеты и игровые консоли. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр фильмов и игр на этом мониторе еще более увлекательным.



Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi

Отзывы о товаре Монитор Acer 27'' V277Gbi (UM.HV7CD.G01)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Развернуть
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Разъем HDMI
Да
Разъем VGA
Да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
612.1х463.4х209.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный дизайн монитора Acer V277Gbi Vero привлекает внимание с первого взгляда. Тонкие рамки и эргономичная подставка делают его идеальным дополнением к любому интерьеру. Благодаря разрешению Full HD и размеру экрана 27 дюймов, этот монитор обеспечивает четкое и качественное изображение, которое позволяет наслаждаться любимыми фильмами, играми и фотографиями. Встроенные технологии Acer Flickerless и BlueLightShield помогают защитить глаза от усталости и негативного воздействия синего света, что делает использование монитора более комфортным и безопасным. Технология Acer ComfyView уменьшает отражения и блики на экране, обеспечивая отличную видимость в любых условиях освещения. Монитор Acer V277Gbi Vero обладает широкими углами обзора, что позволяет наслаждаться качественным изображением из любой точки комнаты. Технология IPS обеспечивает отличную цветопередачу и четкость изображения, что делает просмотр контента на этом мониторе по-настоящему захватывающим. С разъемами HDMI и VGA монитор Acer V277Gbi Vero обеспечивает простое подключение к любым устройствам, включая компьютеры, ноутбуки, планшеты и игровые консоли. Встроенные динамики обеспечивают качественное звучание, что делает просмотр фильмов и игр на этом мониторе еще более увлекательным.


Теги товара: 27", 120 Гц, большие, с hdmi
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Отзывы


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