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Монитор AOC 27" 27B3HA2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" 27B3HA2

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Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 1
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 2
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 3
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 4
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 5
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 6
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 7
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 8
Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; 27B3HA2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738228
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,отсутствие мерцания,безрамочный дизайн,встроенные динамики
Комплектация
кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x452.9x229.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х14
Вес, кг.
6.44

Описание товара Монитор AOC 27" 27B3HA2

Монитор AOC 27B3HA2 является 27-дюймовым монитором с матрицей IPS и разрешением FHD. Поднимите впечатления от просмотра: на большом экране оживает каждая деталь, чтобы вы могли по-настоящему погрузиться в контент. Частота обновления 100 Гц обеспечивает безупречно плавную смену кадров. Больше никаких задержек и размытости изображения, только четкость и зрительное удовольствие. Время отклика MPRT 1 мс поднимает комфорт работы, делая динамичные сцены еще более четкими и захватывающими. 27B3HA2 — это не только визуальное наслаждение, но и праздник для ушей. Насыщенное звучание встроенных динамиков мощностью 2 Вт способно удовлетворить базовые требования к звуку при просмотре фильмов и работе с мультимедиа без использования дополнительного аудиооборудования. Изящная и стильная узкая рамка дает вам больше места на экране, а нижняя панель высотой 9,5 мм почти вдвое тоньше, чем на стандартных мониторах, где ее высота составляет от 15 до 17 мм. И наконец, функция понижения уровня синего света гарантирует, что ваши глаза не будут уставать даже при длительной работе. Этот монитор по праву станет центральным элементом вашего цифрового пространства.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B3HA2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,отсутствие мерцания,безрамочный дизайн,встроенные динамики
Комплектация
кабель HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
HDMI x 1, VGA (D-SUB) х 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Нет
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
35
Габаритные размеры с подставкой
616.6x452.9x229.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC 27B3HA2 является 27-дюймовым монитором с матрицей IPS и разрешением FHD. Поднимите впечатления от просмотра: на большом экране оживает каждая деталь, чтобы вы могли по-настоящему погрузиться в контент. Частота обновления 100 Гц обеспечивает безупречно плавную смену кадров. Больше никаких задержек и размытости изображения, только четкость и зрительное удовольствие. Время отклика MPRT 1 мс поднимает комфорт работы, делая динамичные сцены еще более четкими и захватывающими. 27B3HA2 — это не только визуальное наслаждение, но и праздник для ушей. Насыщенное звучание встроенных динамиков мощностью 2 Вт способно удовлетворить базовые требования к звуку при просмотре фильмов и работе с мультимедиа без использования дополнительного аудиооборудования. Изящная и стильная узкая рамка дает вам больше места на экране, а нижняя панель высотой 9,5 мм почти вдвое тоньше, чем на стандартных мониторах, где ее высота составляет от 15 до 17 мм. И наконец, функция понижения уровня синего света гарантирует, что ваши глаза не будут уставать даже при длительной работе. Этот монитор по праву станет центральным элементом вашего цифрового пространства.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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