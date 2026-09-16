Монитор AOC 27" 27B3HA2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" 27B3HA2
Монитор AOC 27B3HA2 является 27-дюймовым монитором с матрицей IPS и разрешением FHD. Поднимите впечатления от просмотра: на большом экране оживает каждая деталь, чтобы вы могли по-настоящему погрузиться в контент. Частота обновления 100 Гц обеспечивает безупречно плавную смену кадров. Больше никаких задержек и размытости изображения, только четкость и зрительное удовольствие. Время отклика MPRT 1 мс поднимает комфорт работы, делая динамичные сцены еще более четкими и захватывающими. 27B3HA2 — это не только визуальное наслаждение, но и праздник для ушей. Насыщенное звучание встроенных динамиков мощностью 2 Вт способно удовлетворить базовые требования к звуку при просмотре фильмов и работе с мультимедиа без использования дополнительного аудиооборудования. Изящная и стильная узкая рамка дает вам больше места на экране, а нижняя панель высотой 9,5 мм почти вдвое тоньше, чем на стандартных мониторах, где ее высота составляет от 15 до 17 мм. И наконец, функция понижения уровня синего света гарантирует, что ваши глаза не будут уставать даже при длительной работе. Этот монитор по праву станет центральным элементом вашего цифрового пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитМонитор Philips 23,8'' 245E1S/00 Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитМонитор MSI 23.8" Modern MD2412P Black (9S6-3PA59H-095)
-
В наличииЦена 12 660 руб.3165 руб. в СплитМонитор AOC LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS Black (24P1)
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитМонитор 27'' ACER Nitro VG271UM (UM.HV1EE.301)
-
В наличииЦена 18 060 руб.4515 руб. в СплитМонитор AOC 27" Pro Q27P3QW черный
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 34" C34G55TWWI черный (LC34G55TWWIXCI)
-
В наличииЦена 25 220 руб.6305 руб. в СплитМонитор ASUS ProArt 27" PA278QV (90LM05L1-B01370)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Отзывы о товаре Монитор AOC 27" 27B3HA2