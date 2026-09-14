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Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09)

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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 1
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Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 5
Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 1
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 2
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 3
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 4
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 5
  • Монитор Acer 23,8&#039;&#039; V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738308
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker-Free, BlueLightShield, антибликовое покрытие
Комплектация
Кабель питания, HDMI?кабель
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
541 x 414 x 215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х39х13
Вес, кг.
9

Описание товара Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09)

Монитор Acer 24" V247YGbmipx — это идеальное сочетание производительности, качества изображения и удобства для работы, игр и мультимедиа. С диагональю 23.8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкую и детализированную картинку, которая идеально подходит для любых задач. Благодаря IPS-матрице с глубиной цвета 6 бит + FRC и широким углам обзора 178°/178° вы получаете реалистичные цвета и стабильное изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен матовым экраном, который исключает блики и отражения, делая работу за компьютером комфортной даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 гарантируют насыщенное и четкое изображение, а динамическая контрастность 100 000 000:1 позволяет добиться глубоких черных и ярких светлых оттенков. Время отклика 4 мс и частота обновления 120 Гц делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и просмотра видео без размытия и артефактов. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Это особенно важно для геймеров, которые ценят отзывчивость и стабильность картинки. Кроме того, монитор поддерживает фильтр синего света (Blue Light Filter) и технологию Flicker-free, которые снижают нагрузку на глаза при длительной работе за экраном. Модель оснащена встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешние колонки для простых задач. Удобная регулировка наклона от -5° до +20° позволяет настроить экран под индивидуальные предпочтения, а крепление VESA 100x100 мм дает возможность установить монитор на стену или специальный кронштейн для экономии места на столе. Монитор предлагает широкий выбор интерфейсов: VGA (D-Sub), HDMI 1.4, DisplayPort и выход на наушники, обеспечивая гибкость подключения к различным устройствам. Компактный дизайн в черном цвете и минималистичная подставка делают его стильным дополнением любого рабочего пространства. Вес без подставки составляет всего 3.35 кг, а высота — 322.6 мм, что позволяет легко транспортировать и устанавливать монитор в любом месте.



Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Acer 23,8'' V247YGbmipx (UM.QV7CD.G09)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Нет
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker-Free, BlueLightShield, антибликовое покрытие
Комплектация
Кабель питания, HDMI?кабель
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Габаритные размеры с подставкой
541 x 414 x 215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Acer 24" V247YGbmipx — это идеальное сочетание производительности, качества изображения и удобства для работы, игр и мультимедиа. С диагональю 23.8 дюйма и разрешением Full HD 1920x1080 он обеспечивает четкую и детализированную картинку, которая идеально подходит для любых задач. Благодаря IPS-матрице с глубиной цвета 6 бит + FRC и широким углам обзора 178°/178° вы получаете реалистичные цвета и стабильное изображение даже при взгляде сбоку. Монитор оснащен матовым экраном, который исключает блики и отражения, делая работу за компьютером комфортной даже при ярком освещении. Яркость 250 кд/м? и контрастность 1000:1 гарантируют насыщенное и четкое изображение, а динамическая контрастность 100 000 000:1 позволяет добиться глубоких черных и ярких светлых оттенков. Время отклика 4 мс и частота обновления 120 Гц делают этот монитор отличным выбором для динамичных игр и просмотра видео без размытия и артефактов. Технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы изображения и обеспечивая плавный геймплей. Это особенно важно для геймеров, которые ценят отзывчивость и стабильность картинки. Кроме того, монитор поддерживает фильтр синего света (Blue Light Filter) и технологию Flicker-free, которые снижают нагрузку на глаза при длительной работе за экраном. Модель оснащена встроенными динамиками, что избавляет от необходимости подключать внешние колонки для простых задач. Удобная регулировка наклона от -5° до +20° позволяет настроить экран под индивидуальные предпочтения, а крепление VESA 100x100 мм дает возможность установить монитор на стену или специальный кронштейн для экономии места на столе. Монитор предлагает широкий выбор интерфейсов: VGA (D-Sub), HDMI 1.4, DisplayPort и выход на наушники, обеспечивая гибкость подключения к различным устройствам. Компактный дизайн в черном цвете и минималистичная подставка делают его стильным дополнением любого рабочего пространства. Вес без подставки составляет всего 3.35 кг, а высота — 322.6 мм, что позволяет легко транспортировать и устанавливать монитор в любом месте.


Теги товара: 120 Гц, с hdmi, с колонками
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Отзывы


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