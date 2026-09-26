Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)
Монитор Digma — это современное устройство с привлекательными характеристиками, идеально подходящее для работы и развлечений. Обладая диагональю экрана в 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкость изображения и яркость в 300 кд/м?, что делает его идеальным для использования в различных условиях освещения. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже при ярком свете. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что будет полезно дизайнерам и любителям качественного контента. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор отличным выбором для геймеров, гарантируя плавный игровой процесс без размытия в динамичных сценах. Встроенные динамики добавляют удобства, избавляя от необходимости подключения внешней акустики для повседневных задач. Вес с подставкой составляет 4,3 кг, что обеспечивает стабильность и легкость установки. Стандарт крепления VESA предоставляет возможность удобного монтажа на стену, что особенно полезно в условиях ограниченного пространства. Монитор Digma сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователю комфорт и производительность.
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Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
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