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Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)

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Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 1
Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 2
Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 3
Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
  • Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 1
  • Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 2
  • Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 3
  • Монитор Digma 27&quot; Progress 27P501F черный (DM27SB01) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616559
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
5.8

Описание товара Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)

Монитор Digma — это современное устройство с привлекательными характеристиками, идеально подходящее для работы и развлечений. Обладая диагональю экрана в 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкость изображения и яркость в 300 кд/м?, что делает его идеальным для использования в различных условиях освещения. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже при ярком свете. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что будет полезно дизайнерам и любителям качественного контента. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор отличным выбором для геймеров, гарантируя плавный игровой процесс без размытия в динамичных сценах. Встроенные динамики добавляют удобства, избавляя от необходимости подключения внешней акустики для повседневных задач. Вес с подставкой составляет 4,3 кг, что обеспечивает стабильность и легкость установки. Стандарт крепления VESA предоставляет возможность удобного монтажа на стену, что особенно полезно в условиях ограниченного пространства. Монитор Digma сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователю комфорт и производительность.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Digma 27" Progress 27P501F черный (DM27SB01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка наклона
Комплектация
монитор, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
контрастность 1000:1, динамическая контрастность 10000000:1
Частота обновления, Гц
100
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Время отклика
5
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI, DisplayPort
Встроенные динамики
да
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Digma — это современное устройство с привлекательными характеристиками, идеально подходящее для работы и развлечений. Обладая диагональю экрана в 27 дюймов и разрешением 1920x1080, этот монитор обеспечивает четкость изображения и яркость в 300 кд/м?, что делает его идеальным для использования в различных условиях освещения. Матовый экран уменьшает отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже при ярком свете. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что будет полезно дизайнерам и любителям качественного контента. Частота обновления 100 Гц и время отклика 5 мс делают этот монитор отличным выбором для геймеров, гарантируя плавный игровой процесс без размытия в динамичных сценах. Встроенные динамики добавляют удобства, избавляя от необходимости подключения внешней акустики для повседневных задач. Вес с подставкой составляет 4,3 кг, что обеспечивает стабильность и легкость установки. Стандарт крепления VESA предоставляет возможность удобного монтажа на стену, что особенно полезно в условиях ограниченного пространства. Монитор Digma сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователю комфорт и производительность.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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